Vega Baja. Residentes y vecinos de la llamada Ciudad del Melao Melao acogieron con cautela la nueva jornada semanal de cuatro días de labores que desde el pasado mes de julio tiene una mayoría de los empleados municipales.

Unos vegabajeños tuvieron palabras de elogio para el novel proyecto piloto, mientras otros mostraron confusión y reclamaron mejores servicios.

También hubo algunos que desconocían del cambio de jornada mediante el cual unos empleados municipales trabajan de forma alterna de martes a viernes y otros, de lunes a jueves, a razón de ocho horas diarias. Trabajan 32 horas semanales y cobran 37.5.

Con la nueva jornada trabajan media hora diaria más y el quinto día lo tienen libre, sin reducción salarial.

“El cambio ha sido súper bueno, súper organizado hasta el momento. Me ha gustado. Creo que es bueno modificarse con los tiempos y, hasta el momento, está corriendo bien”, opinó Uzziel Lay Nieves, quien labora en el área de contabilidad de la administración municipal y es uno de los empleados más jóvenes del gobierno municipal. Ahora sus días libres son viernes, sábado y domingo.

“Estoy cobrando más, si uno saca la fórmula basado en los cuatro días de trabajo”, dijo el joven, quien agregó que trabajar un día menos le representa un ahorro en los gastos de gasolina y almuerzo.

Mirna Myers, una maestra retirada, dijo, sin embargo, que favorece el cambio de jornada “siempre y cuando el servicio sea bueno”. Sostuvo que tras esperar dos horas para que le dieran un documento, no salía complacida de la Oficina de Servicio al Cliente. “No pude resolver nada”, reclamó.

“En el estado de la Florida trabajábamos cuatro días, 10 horas y era fabuloso, porque teníamos libre viernes, sábado y domingo. Como empleada pública que fui por 35 años… yo estoy a favor, lo único que este servicio que estas personas dan a veces, hay que mejorarlo. Lo que hay que mejorar es cómo se trabaja”, expresó.

Primera Hora visitó las instalaciones municipales un viernes a mediodía y estaban llena de gente.

En la Oficina de Servicio al Cliente se paga el CRIM, los servicios de agua, luz, cable, teléfono, se solicitan servicios de registro demográfico, de ASUME, recogido de escombros, vaciado de pozos sépticos y se procuran donativos para gastos fúnebres y participaciones deportivas.

“Tuve que esperar, simplemente, para que me dieran una lista de las cosas que tengo que hacer para resolver mi problema. Vine porque, recientemente, compré una casa y el dueño me trajo todos los papeles del CRIM y me dijo que ese era mi problema. Ahora estoy resolviendo un problema que no es mío. Tengo que conseguir la papelería que me pidieron y la semana que viene ellos estarán cerrados”, sostuvo Myers.

Ramonita Navedo Otero, una vecina que acompañaba a Myers, le dio la bienvenida a la modificación de jornada municipal, pero dijo que “siempre y cuando no les extiendan a los empleados las horas de trabajo diarias”.

La vegabajeña indicó que había escuchado del proyecto piloto, pero no sabía que ya había comenzado. También consignó que desconocía los detalles, incluso, se sorprendió cuando supo que los empleados trabajarán cuatro días, a razón de ocho horas diarias.

“Yo lo veo bien, porque uno va a tener un día libre (adicional). Ahora, si van a trabajar 10 horas (diarias), no vale la pena”, indicó Navedo Otero, quien laboraba en fábricas de antenas parabólicas y de equipos electrónicos.

“Me entero ahora, pero si es para traerle unas mejores condiciones laborales a los empleados, lo favorezco. Nada en la vida debe ser estático, todo debe ser con movimiento… Hace falta dinero, yo no sé cómo lo van a resolver, pero mientras más dinero ganen esos empleados, mejor todavía y que le den permanencia, un buen plan médico y que los traten como seres humanos”, expresó Jorge Meléndez Ramos, un trompetista retirado que se recreaba en un banco de la plaza pública del pueblo.

“Lo encontramos mal, porque le hacen un recorte grande de horas a los empleados y, a veces, ya uno cuenta con cierta cantidad de dinero que uno cobra semanal. También, con menos tiempo de trabajo se acumula más trabajo también porque es a veces completando las horas y no sacan todo el trabajo que se supone. Entonces lo que son todas estas oficinas del gobierno estarán llenas de gente diariamente porque se va a acumular más servicio”, opinó otro ciudadano, Francisco Martínez, quien acudió a la oficina para “matricular al nene en la pelota”. Está desempleado y estudia Justicia Criminal, dijo.

“Después que lo hagan de manera eficiente y conveniente para el pueblo, no veo ningún problema”, apuntó Shirley Rosas, otra vegabajeña.

La vendedora de un carrito de hot dogs, Jennifer Luquis, también se expresó a favor del cambio de jornada municipal.

“Pienso que el programa ha corrido bastante bien y es bueno para ellos. Los empleados están cómodos porque ahora pueden resolver cosas que no podían resolver los sábados. Están contentos”, dijo la comerciante.

Destaca beneficios

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, por su parte, indicó que la modificación de la jornada laboral -de 37.5 horas a 32 horas semanales- no ha significado una reducción salarial para los empleados municipales incluidos en el programa que arrancó el pasado 1 de julio.

Son más de 400 los empleados que tienen una jornada de cuatro días, indicó el alcalde.

“Todas las dependencias municipales están abiertas los cinco días y los empleados lo han acogido con beneplácito, ya que tienen un día adicional para atender sus situaciones personales lo cual crea un balance entre lo profesional y lo laboral, que es uno de los objetivos del proyecto. Además, se estableció un salario mínimo teniendo como base $9.50 la hora, lo que implica un aumento salarial para todos los empleados, independientemente de cual sea la escala en la que estén”, sostuvo Cruz Molina.

Detalló que el programa aplica a empleados de carrera, transitorios y “a todo empleado que fue autorizado por el gobierno federal, entiéndase empleados de trasportación de vivienda”.

Agregó que está exento el personal de confianza, empleados de los programas Head Start, Early Head Start, ACUDEN, de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas y la Policía Municipal.

Cruz Molina explicó que el programa se estableció de forma escalonada de acuerdo a la antigüedad de los empleados en las diferentes áreas de trabajo y dijo que, de surgir situaciones de emergencia por huracanes y otros desastres naturales en los que haya necesidad de personal, se revertiría la jornada a cinco días laborables, mediante una orden ejecutiva.

Aunque indicó que es temprano para análisis, la modificación de jornada no representa un ahorro para el municipio en términos de salario, pero habría economías “en otros reglones como en el uso de equipo municipal”.

Además, dijo que al añadir media hora a la jornada diaria “lo que hemos observado es que el empleado tiene una mayor concentración en sus funciones, consciente de que va a dejar un día por medio que no va a asistir y a la larga eso va a generar en una mayor productividad”. Las licencias de vacaciones y de enfermedad, no se tocaron, sostuvo el alcalde.

¿Por qué el cambio?

“Es algo que hemos venido estudiando. Hay un cambio de paradigma en términos de cómo se hacen las cosas a nivel laboral y se va acentuado más con la pandemia cuando muchos de nuestros empleados se fueron a trabajar de manera remota y las operaciones del municipio continuaron y no se afectaron. Además, ya el municipio había pasado por una reducción de jornada laboral en 2017 al establecerse el plan fiscal al municipio de Vega Baja que le quitan sobre $1 millón del Fondo de Equiparación. Hubo esa reducción de jornada laboral y los servicios no se afectaron, continuaron prestándose”, dijo Cruz Molina.

Relató que investigó los modelos establecidos en países de Europa, vio el plan que incorporó Peñuelas y los proyectos de ley pendiente en la Legislatura y en el Congreso federal. “Tomando en cuenta de que es una tendencia mundial, nosotros hicimos un estudio, se hizo el análisis y se sometió la propuesta a la Asamblea Municipal. La mayoría le dio el visto bueno, las minorías se abstuvieron”, resumió.

Como desventajas reconoció que al haber menos empleados trabajando podría haber una merma en los comercios en el consumo de alimentos y en gastos de gasolina. “Hay una desventaja de lo que podría ser el trabajo en equipo porque si tienes un personal que esté libre ese día quizá coordinar una reunión sería un poco complejo. Ahora creo, que todo es cuestión de planificar y de dialogar con el empleado. Tengo claro que este tipo de programa no es para todas las áreas de trabajo”, dijo.

Reconoció que otra desventaja podría ser la reducción en el cómputo de horas trabajadas. No obstante, indicó que el municipio vegabajeño compensó la reducción de cinco horas y media semanales con un aumento salarial para llevar el sueldo base a $9:50 la hora.

Cruz Molina sostuvo que por ser un proyecto experimental se va evaluar en octubre. Si observamos que está corriendo todo bien, lo hacemos permanente y esperamos que así sea. Y si hubiese que regresar hacia atrás, lo haremos en coordinación con los empleados”, dijo.