El Procurador del Veterano de Puerto Rico, Lcdo. Agustín Montañez Allman, hizo un llamado a toda la comunidad veterana de la Isla, para que aseguren el beneficio de exención en el pago de contribuciones sobre la propiedad inmueble en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), antes que finalice el presente mes.

Montañez Allman enfatizó que la fecha límite para tramitar esta exención para el presente ciclo, vence este viernes, 31 de julio, por lo que todos los que puedan ser acreedores del mismo, no deben perder tiempo en reclamarlo.

El Procurador recordó que este alivio económico no es una dádiva, sino un derecho adquirido y establecido formalmente en la Ley 203-2007, según enmendada, conocida como la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI.

PUBLICIDAD

Esta legislación busca hacer justicia social a los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, garantizándoles herramientas de apoyo contributivo que protejan su patrimonio familiar y su calidad de vida.

“Esta exención sobre la propiedad inmueble representa una muestra concreta de profunda gratitud y reconocimiento de nuestro pueblo por el servicio, la valentía y los sacrificios vertidos por nuestros veteranos en defensa de la patria y la libertad”, expresó Montañez Allman en comunicado de prensa.

“Es un derecho consagrado en nuestra Carta de Derechos que ningún veterano elegible debe dejar perder por falta de orientación o por no completar el trámite a tiempo”, agregó.

El veterano debe llenar correctamente el Modelo AS-38 del CRIM, proveer copia del DD-214 o evidencia de servicio honorable y presentar la Escritura de la propiedad o documento legal de titularidad.

Además, la Certificación que indique el porcentaje de incapacidad y evidencia de que la propiedad es residencia principal.

Los interesados pueden recibir orientación personalizada visitando las oficinas centrales en el piso 10 del Edificio Mercantil Plaza de Hato Rey, o llamando al teléfono (787) 758-7050.