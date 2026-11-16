Dos vuelos con salida o llegada a Puerto Rico permanecen afectados este lunes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, como consecuencia de la suspensión temporal de operaciones aéreas ordenada el pasado viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Según informó Aerostar Puerto Rico, empresa operadora del aeropuerto, uno de los vuelos afectados corresponde a American Airlines, que tenía previsto llegar a la Isla procedente del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW), en Texas, y que fue retrasado.

Mientras, un vuelo de JetBlue que tenía programada su salida desde Puerto Rico hacia Connecticut fue cancelado.

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Estas interrupciones están relacionadas con la suspensión temporal de vuelos en Estados Unidos y sus territorios, ordenada el pasado viernes por la FAA. Aunque las operaciones aéreas han comenzado a normalizarse, todavía se registran algunas cancelaciones y retrasos en distintos aeropuertos en todo Estados Unidos.

“Hoy comenzamos a observar una normalización de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, luego de un fin de semana en el que se registraron cancelaciones y demoras asociadas al “ground stop” ordenado a nivel federal el pasado viernes. Este proceso de recuperación es gradual y, por su naturaleza, toma tiempo, ya que las aerolíneas deben reacomodar aeronaves, tripulaciones e itinerarios, conforme a la complejidad operacional de la industria aérea", precisó Nelman Nevárez, director de Operaciones de Aerostar.

“El equipo de Aerostar continúa monitoreando las operaciones junto a las aerolíneas”, agregó.

Ante esta situación, se exhorta a los pasajeros con vuelos programados para hoy a verificar el estado de sus itinerarios directamente con sus respectivas aerolíneas antes de llegar al aeropuerto.