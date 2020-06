Para la próxima orden ejecutiva en la que se regule la cuarentena del coronavirus y que entraría en vigor el 1 de julio, la gobernadora Wanda Vázquez podría establecer que será obligatorio que todos los viajeros que deseen entrar a la Isla deben traer consigo un resultado negativo a la prueba molecular que detecta el mortal virus o realizarse la prueba rápida que está disponibles en los principales puertos de entrada.

Así lo adelantó este martes la primera ejecutiva en una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

La medida se tomará ante la revelación de varios brotes de coronavirus reportados en Ciales, Canóvanas, San Germán y Guayanilla causados por viajeros que han asistido a fiestas familiares.

“Estamos trabajando en unas medidas un poco más rigurosa para la entrada de turistas, pasajeros, no solamente residentes, sino las personas que con la apertura vengan a Puerto Rico. Lo vamos a anunciar probablemente para la próxima orden ejecutiva. Pero, sí, nosotros nos vamos a asegurar de que la persona que venga a Puerto Rico pueda aportar quizás un resultado negativo molecular o de lo contrario, una vez que entre a Puerto Rico, tiene que someterse a la prueba o de lo contrario no puede entonces estar en la ciudad si no se hace la prueba”, afirmó Vázquez.

Gobernadora Wanda Vázquez realiza conferencia de prensa desde La Fortaleza. Posted by Primera Hora on Tuesday, June 23, 2020

En sus expresiones, Vázquez no solicitó a los boricuas a evitar las fiestas familiares, que se han identificado como eje de estos brotes de coronavirus. Sin embargo, urgió a “no bajar la guardia”.

“Hemos visto algunos ciudadanos que quizás han caminado sin mascarilla y los hemos visto compartir en lugares sin las mascarillas. La única forma evitar el contagio es la mascarilla, el ‘hand sanitizer’ y el distanciamiento social, en aquellas otras circunstancias. A todos aquellos familiares que quieran visita nuestra Isla, que quieren venir a Puerto Rico, lo pueden hacer, pero tienen que venir con una certeza de que no tienen contagio. Nosotros vamos a dar todas las alternativas para que puedan venir a visitar a sus familiares, a disfrutar de nuestra belleza en este verano. Lo necesitamos, porque necesitamos el desarrollo económico y reactivar la economía y el turismo. Pero, tenemos que también asegurar a nuestra población. ¿Cómo lo vamos a asegurar? O me trae una prueba negativa de molecular o una vez que llegue a Puerto Rico sepa que se tiene que someter a una”, sentenció.

Primera Hora le cuestionó sobre el marco legal que se establecería para obligar a los viajeros a realizarse la prueba o traer un resultado. Señaló que sería por orden ejecutiva y bajo el liderazgo del Departamento de Salud.