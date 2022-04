El abogado boricua Kevin Acevedo, quien en este apagón general se ha convertido en portavoz de la empresa Luma Energy, ha captado la atención del pueblo por sus expresiones poéticas y atribuciones sobre el buen servicio que da su empresa a la Isla.

Memes y múltiples comentarios se han realizado en torno a su persona desde que ayer, jueves, cuando apareció en tres conferencias de prensa para actualizar los datos sobre la recuperación de la energía eléctrica en el país tras el apagón ocasionado por una avería en Costa Sur.

Fueron varias citas que se destacaron durante su presentación. Pero, entre las que más captó la atención fue su descripción de la emergencia que se atraviesa.

“La gente en la calle está diciendo que el servicio está mejorando. Y no quisiera que esta situación desluzca la realidad. No quisiera que una noche de nieve desluzca una primavera hermosa”, sentenció.

Asimismo, el portavoz de Luma se alegró que periódicos como Washington Post y New York Times hayan reseñado el apagón, porque “eso quiere decir que están pendientes a nosotros”

Mientras, aludió a que los clientes “están mucho más satisfechos (con LUMA) que lo que había antes (con la AEE)”.

Primera Hora cuestionó a Acevedo, durante un aparte realizado tras concluir una conferencia de prensa en la sede de la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre la fama que ha ganado y el malestar que también ha generado entre los boricuas por sus expresiones. Más, sin embargo, el abogado reclamó estar enfocado en lograr la normalización del país con el restablecimiento de energía.

“Esto no se trata de mí. Esto no se trata de Kevin Acevedo. Esto se trata del pueblo de Puerto Rico y de restaurar los servicios de energía eléctrica. Ese es mi enfoque y debe ser el enfoque de todos los buenos puertorriqueños que están trabajando para lograr ese cometido”, afirmó.

Aceptó que ha visto algunos de los memes que se han producido sobre su figura. Llegó a decir que le han parecido “cómicos”.

No obstante, insistió en que “no se trata de mí, se trata de la gente. Se trata de ayudar a las personas. Mi información no es pertinente a lo que estamos haciendo ahora. Mis datos personales en este momento no merecen atención. Merece atención restaurar el servicio de energía eléctrica al pueblo de Puerto Rico”.

Se le cuestionó si sus expresiones le han restado credibilidad a la labor que la empresa a la que representa realiza para restaurar el servicio de energía y si se disculparía con las personas afectadas por el apagón. Pero, no hubo respuesta.

Reiteró que su figura como representante de Luma Energy no es primordial. Dijo que lo importante es lo que su empresa realiza para ayudar al pueblo.

“Lo que yo lamento es que pueblo de Puerto Rico por muchos años ha tenido un servicio de energía eléctrica que no ha sido confiable y que no haya recibido el mantenimiento que merecía. Eso es lo que yo lamento. Luma está aquí para llevarlo al próximo nivel, para llevarnos al nivel donde podamos tener una infraestructura de clase mundial. Eso es un proceso que va a tardar muchos años y esperar que Luma logre eso en ocho meses, no me parece razonable. Yo pienso que las personas van a ir viendo el cambio en la medida que pasa el tiempo. Nuestro enfoque, en este momento, hoy, viernes, es asegurarnos que logremos un millón de abonados conectados al sistema eléctrico al finalizar la noche”, puntualizó.

Primera Hora solicitó a Luma Energy el resumé de Acevedo. Sin embargo, no fue provisto.

Según su perfil de LinkedIn, el abogado estudió un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Mayagüez, así como obtuvo su juris doctor de la Escuela de Derecho de la UPR, en Río Piedras.

“Kevin es un líder experimentado y abogado con fuertes habilidades de negociación, valiente y enfocado, con habilidad para trabajar en equipo y sabiduría de la calle”, según consta de su perfil.

Acevedo es desde enero de este año el vicepresidente de Asuntos Estratégicos de Luma.

Previo a llegar a Luma y regresar a la Isla, trabajó por seis años y cuatro meses como líder del grupo de negocios y seguridad en el trabajo, así como líder del departamento criminal del bufete González Law Group en Houston, Texas. Específicamente, mantuvo este trabajo desde septiembre de 2015 a diciembre de 2021.

Sus inicios profesionales, sin embargo, fueron en la Isla.

Trabajó en el bufete McConnell Valdés entre junio de 2011 a agosto de 2015; en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de diciembre de 2009 a junio de 2011 asistiendo a las reformas de política pública relacionadas a energía renovable, así como fue asesor legal y legislativo del exgobernador Luis Fortuño entre febrero a diciembre de 2009.