Con la participación de miles de personas en sus vehículos, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) demostró esta noche en su cierre de campaña en los predios del estadio Hiram Bithorn en San Juan que se enfrenta con fuerza a los dos partidos que históricamente se han turnado la gobernación en Puerto Rico.

“¡Qué espectacular se ve esto, esto para pelos, esto llena a uno de esperanza!”, afirmó una emocionada Alexandra Lúgaro, candidato a la gobernación por el MVC al subir a la tarima a presentar al resto de los candidatos nacionales de Victoria Ciudadana.

“Es increíble todo lo que hemos caminado para llegar aquí, todos lo que hemos pasado, porque lo hemos pasado juntos y juntas. Que este sea solo el comienzo de una tarde de mucha celebración, porque merecemos celebrar, porque ya hemos alcanzado muchas victorias en este proceso y nos encaminamos a una gran victoria este próximo tres de noviembre”, sostuvo.

En la papeleta de la gobernación, Lúgaro es la única mujer frente a otros cinco candidatos. A menos de 48 horas de que abran las urnas de votación en el día de elecciones generales, la licenciada reiteró su promesa de romper con lo que ha descrito como “la vieja política”, en referencia a las dos colectividades que han administrado la isla desde que existe el Estado Libre Asociado: el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como colectividad, Victoria Ciudadana nació hace solo un año y siete meses, pero su crecimiento en apoyo quedó evidenciado esta noche en un cierre de campaña.

“Hemos visto el apoyo de la gente en la calle, en las comunidades, y son altas y bajas, es un camino bien arduo, hay muchos sacrificios. Cuando uno llega a estos espacios y ve la energía que aquí se siente, la esperanza... Ver tanta gente diferente, que están aquí, no esperando un contrato, un puestazo: están aquí porque creen en un Puerto Rico distinto. Uno ve ese mar de gente y siempre es una inyección de energía y de alegría de ver que realmente tenemos la oportunidad genuina de cambiar las cosas”, manifestó Lúgaro a Primera Hora.

El evento se llevó a cabo en concepto “drive-in”, como medida preventiva en medio de la pandemia de COVID-19, de modo que se cumpla con el distanciamiento físico de las personas. A los predios del estadio llegaban durante la tarde caravanas provenientes desde todos los distritos de la isla, junto a sus respectivos candidatos de distritos senatoriales y representativos.

“Estamos sin duda cambiando el rumbo de este país”, expresó la presidenta del Movimiento, Ana Irma Rivera Lassén, al subir en tarima. La licenciada, que aspira a un escaño por acumulación en el Senado, reiteró que el equipo del MVC está unido por una “agenda urgente común”, “cambiar el rumbo de este país para darle una alternativa a Puerto Rico de salir de la corrupción, rescatar las instituciones y darle un futuro a nuestro pueblo”.

Congestión en el expreso

En un momento dado, el espacio designado para el cierre alcanzó la capacidad de espacios disponibles para vehículos, por lo que se cerró la entrada. Pero en los alrededores de los predios del Bithorn, en el expreso Luis A. Ferré, permanecían en la noche cientos de vehículos estacionados en el paseo y haciendo sonar sus bocinas, con personas portando banderas que leían “Lúgaro 2020” y en apoyo al MVC.

“Los jóvenes no quieren hacer lo mismo que se ha hecho antes, no quieren caer en la trampa de la indiferencia, de no hacer nada y seguir con los únicos dos caminos dibujados en la tierra de nuestra isla, el camino del PNP y el camino del Partido Popular. Los mayores como yo estamos completamente desilusionados de lo que se ha convertido la clase política de Puerto Rico. Ya basta, ahora en Puerto Rico existen otros caminos dibujándose en la tierra”, subrayó en su mensaje Zayira Jordán Conde, candidata a comisionada Residente en Washington.

Además de Lúgaro, Jordán Conde y Rivera Lassén, el resto de los candidatos nacionales también se dirigió al público en el cierre, incluyendo el candidato por acumulación al Senado, Rafael Bernabe; los candidatos por acumulación a la Cámara de Representantes, Mariana Nogales y José B. Márquez; así como el candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal.

“Como la vida es una rueda, hoy nos toca al pueblo estar arriba. Estamos aquí esta noche porque nos cansamos del abuso, nos cansamos de la corrupción, porque sabemos que nos merecemos más, porque estamos listos para votar con esperanza, porque estamos listos para votar por un cambio, estamos listos para reclamar lo que nos pertenece”, manifestó Natal. “Este pueblo cambió y está listo para votar por una victoria ciudadana”.

La multitud que abarrotó los predios del estadio levantaba sus banderas incluso trepados sobre sus vehículos. Para acercarse a sus seguidores, una guagua transportó a Lúgaro alrededor de todas las filas de carros, asomada en un ‘sunroof’, ondeando una bandera de Victoria Ciudadana.

“Victoria Ciudadana viene a luchar por una sociedad que se fundamente no en la desigualdad, sino en la igualdad, no en al competencia, sino en la solidaridad, no en la requena de unos pocos, sino en el bienestar de todo el mundo, no en la destrucción del ambiente, sino en la defensa del ambiente, eso es lo que nosotros queremos, una sociedad distinta, y para eso tenemos que luchar en la urna y en la calle”, puntualizó Bernabe desde la tarima.

Además de los mensajes de los candidatos, en el cierre se presentaron varios artistas y agrupaciones, como Viva Nativa, Siete, La Secta y Lucecita Benítez.

“Estamos en un momento que yo he denominado el punto de inflexión. En este momento decidimos si dejamos que el país se caiga por el risco, o si vamos a empezar a hacer el cambio para mejorar a Puerto Rico”, sostuvo Nogales.

Por su parte, Márquez, reiteró el llamado a los seguidores del MVC a hablar con sus familias, con sus amigos, y sumar votos este próximo 3 de noviembre. “Tenemos que estar ahí, llevando el mensaje contundente para convencer a esas personas a dar el salto y a votar por el Movimiento Victoria Ciudadana. Construyamos esa victoria ciudadana, rompamos esquemas y terminemos lo que empezamos”, afirmó.

La presidenta del Movimiento hizo un llamado a la ciudadanía a salir a votar el martes y a defender su voto en las urnas.

“Hemos recibido de primera mano las ganas que tiene la gente de un cambio. Creo que va a haber muchas sorpresas, creo que va a haber mucha papeleta mixta, mucho voto por candidatura, mucho apoyo al Movimiento Victoria Ciudadana y yo espero un triunfo”, subrayó.