El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) acudió esta tarde al Tribunal de Primera Instancia de San Juan con una solicitud de desacato contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) bajo el alegato de que el organismo electoral no cumplió totalmente con la orden de la jueza superior Rebecca de León.

Lilian Aponte, directora de piso del MVC en el Coliseo Roberto Clemente dijo que el director de Escrutinio, Ferdinand Ocasio Vélez comenzó el escrutinio general sin que los maletines tuvieran las listas de las personas que votaron adelantado y ausente como ordenó anoche De León.

“Ellos dicen que eso no fue lo que ordenó el tribunal, que esas listas ellos no las van a entregar”, dijo Aponte. “Ellos entregaron las listas de los que solicitaron el voto adelantado, pero de los que votaron estas listas no las han entregado”, denunció Aponte.

Dijo que la CEE “está en desacato” pues en las mesas se comenzó con el escrutinio general alrededor de las 2:00 de la tarde sin que los funcionarios electorales tuvieran acceso a las listas.

Poco después de la 1:00 de la tarde se suscitó un incidente en el piso cuando los funcionarios del MVC se percataron de que las listas no estaban en los maletines. Después, de una algarabía y gritos, desde un altoparlante el director de Escrutinio, Ferdinand Ocasio reclamó que los funcionarios que no estuvieran acomodados en sus mesas podrían ser expulsados por personal de seguridad y advirtió que paralizar el escrutinio constituía un delito.

“Es otro proceso que comienza nuevamente atropellado. Esto empieza desde la noche del evento. Seguimos entre procesos atropellados. Se le pidió encarecidamente al director de escrutinio que detuviera la entrega de maletines en lo que se reunían los directores de piso y se podía dilucidar la controversia. El planteamiento de nosotros era que había una orden del tribunal y hay que cumplirla”, sostuvo Aponte, ex comisionada electoral del MVC.

Aponte dijo que los directores de piso del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático (PPD) se unieron al reclamo del MVC y le pidieron infructuosamente a Ocasio que se reunieran.

“El director de Escrutinio se negó y tiró los maletines a la trágala, sin consenso de nadie”, sostuvo. “La jueza lo dijo bien claro, las listas tienen que estar con el maletín”, agregó.