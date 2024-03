A protestar en la calle y de camino al Tribunal Apelativo y, si lo amerita, al Tribunal Supremo. Estas serán algunas de las vías que tomarían los militantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para repudiar la descalificación de cinco de sus candidatos a los comicios generales de noviembre.

“El Movimiento Victoria Ciudadana va a apelar esta determinación judicial y lo va a llevar a las últimas consecuencias”, adelantó el coordinador general del MVC, Manuel Natal Albelo, en conferencia de prensa que se celebró este viernes a las afueras de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), en Hato Rey.

En cuanto a las protestas, la primera será el próximo lunes, 25 de marzo a las 11:00 a.m. frente a la CEE. Luego, se anunciarán otras en “distintos puntos” de la Isla.

Y es que ayer, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, informó la descalificación de los aspirantes tras declarar no ha lugar todas las mociones de desestimación de la demanda radicada por funcionarios de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP) decisión que dejó fuera a los candidatos Ana Irma Rivera Lassén -que buscaba la comisaría residente- a Mariana Nogales Molinelli, Rafael Bernabe Riefkohl y Alejandro Santiago Calderón -aspirantes al Senado. También, se quedó fuera Gladys Myrna Conty Hernández, que buscaba ocupar un escaño en la Cámara de Representantes por acumulación. La descalificación también afectó al Proyecto Dignidad (PD).

Natal Albelo, acompañado de estos candidatos y otros militantes del colectivo, refutó que la descalificación se tratara “meramente como un asunto judicial”, sino que es un “asunto político”.

La demanda, y ahora la descalificación, se da cuando los partidos opositores del MVC y PD los señalaron por, supuestamente, armar su método alterno después de que iniciara la radicación de las candidaturas.

“Eso no es correcto”, rechazó Natal Albelo a preguntas de Primera Hora. “El método alterno del Movimiento Victoria Ciudadana se aprobó por el Movimiento Victoria Ciudadana en asamblea en agosto del año 2023 y, desde ese momento, todas las personas que decidimos presentarnos como parte del proceso de precandidatura del Movimiento Victoria Ciudadana, no solamente sabíamos que el método alterno era la forma en que se iban a elegir esas candidaturas, sino que también sabíamos de nuestro derecho, así lo entendiéramos solicitar que se llevaran a cabo primarias y ninguna persona, ninguna candidatura del Movimiento Victoria Ciudadana solicitó que se llevaran a cabo primarias”, continuó al señalar que “en ningún lugar del Código Electoral dice que el método alterno tiene que celebrarse antes de determinada fecha”.

Natal Albelo recordó, además, que el método alterno -según dicta el Código- no les requiere a sus candidatos el recogido de endosos.

“La Ley es clara. Es tan clara que ellos mismos lo interpretaron y la interpretación es conforme a como nosotros actuamos y no puede ser que, luego de que culmina el proceso de radicación de candidaturas, no puede ser que luego de que culmina el proceso de recogido de endosos, no puede ser que luego de que se certifican las candidaturas de Victoria Ciudadana ahora digan que nosotros, siguiendo la Ley que ellos redactaron, que nosotros, siguiendo las instrucciones y las interpretación de la Ley que ellos hicieron en esta Comisión Estatal de Elecciones tenemos que pagar las consecuencias por su incompetencia”, tronó.

“No puede ser que ahora pretendan cambiarnos las reglas del juego”, agregó.

Sin embargo, el magistrado se sostuvo, en una sentencia de 28 páginas, que todos los partidos vienen obligados a celebrar primarias, pues “todos los electores que deseen ser aspirantes están obligados a recoger peticiones de endoso y presentarlos ante la CEE”.

Además, señaló que “el celebrar un método alterno posterior al término establecido por los reglamentos, violentaría el derecho de las personas de reclamar su derecho a primarias o haría imposible que las personas pudieran solicitar primarias, puesto que no se podría participar del proceso de primarias, ya que se tendría tiempo para presentar las peticiones de endoso necesarias, según lo requiere la ley”.

“Esto es un golpe a la democracia”, denunció Natal Albelo. “Esto es un asunto escandaloso. Esto es un asunto que debe ser alarmante a todo este pueblo, independientemente de si usted simpatiza o no con el Movimiento Victoria Ciudadana, independientemente de si usted estaría dispuesto o no de votar por alguno de estas candidaturas. Esto es un asunto que nos afecta a todos y todas”, reiteró.