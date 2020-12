El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín aclaró esta mañana que el escrutinio de votos de San Juan no ha concluido pues todavía faltan por reconciliar actas del voto adelantado en todos los precintos sanjuaneros.

Valentín dijo que la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (Osipe) subió resultados ayer de la contienda capitalina sin que se completara el cuadre de actas de las mesas de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA). Esto dijo, que fue en violación a una resolución de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) con fecha del 30 de septiembre.

PUBLICIDAD

“La conciliación de números no estaba completa y como quiera Osipe subió parte de esos resultados y peor aún, y esa conciliación que JAVAA estaba completando reflejaba una cantidad de electores que a base de esos números estaría por debajo de la cantidad de papeletas que hay según las actas de incidencia de JAVAA”, reclamó Valentín.

Detalló que en el Precinto 2 hay reportadas unas 13 mil papeletas cuando deberían ser unas 11,600 de acuerdo al número de electores que solicitaron voto adelantado en ese precinto.

Dijo que llevará su reclamo a la reunión que tendrán hoy los comisionados electorales con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer y que además, ya lo hizo por escrito.

“Sometí una comunicación a la Comisión esperando que esto pueda ser atendido y que se instruya determinantemente que Osipe no siga cargando resultados hasta que no se cuadre o se concilie los precintos tal y como fue acordado”, sostuvo el comisionado del MVC en declaraciones a periodistas en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

Según Valentín “todavía falta (por conciliar) todos los precintos JAVAA” de San Juan.

“El Precinto 2, que fue lo que subieron ayer irresponsablemente, eso todavía falta por conciliar. Así que esos números podrían cambiar y aún así decidieron subirlos porque obviamente la presión y la estrategia es reportar números aunque estén mal cuestión de que los candidatos que ellos quieren suban sus números”, indicó.

Anoche la CEE en su página oficial colocó en el escrutinio general al candidato novoprogresista y alcalde preliminarmente certificado, Miguel Romero con una leve ventaja de 132 votos sobre el candidato del MVC, Manuel Natal.

PUBLICIDAD

Romero tenía 41,855 votos frente a Natal, con 41,723, con 522 colegios contabilizados de un total de 544.

“Hay un desespero por reportar resultados, hay también una desconección entre oficinas y departamentos, JAVAA con Osipe y la Presidencia y ciertamente, hay una presión del Partido Nuevo Progresista porque se reporten estos colegios para lo que querían, reflejar un aumento en los números del candidato a la alcaldía por el PNP aún con números que no han sido conciliados”, dijo Valentín.

¿El PNP está controlando el proceso”, le preguntó un reportero.

“Yo no tengo duda de que la CEE está siendo controlada por el PNP”, dijo el comisionado del MVC.

“Hay muchas actas que no han podido ser reconciliadas, que no cuadran los números y los funcionarios no han podido certificar nada porque no hay forma de cuadrar eso. Hay veces que estado más de 12 horas trabajando en una sola acta y no logran reconciliarla”, sostuvo Valentín.

“Hay veces que las actas no están. Es bien difícil hacer ese trabajo de reconiciliación y encima, tampoco es que todas esas papeletas están siendo contadas, esa es otra de las irregularidades que estoy comunicándole a la Comisión. En mesas regulares cuando los números no cuadran con las actas puedes recontarlo todo, acá (en las mesas de JAVAA) no hay nada contra que contrastarlo, más allá del acta que se imprimó la noche del evento y tienes que confiar que ese número es el que es”, agregó.