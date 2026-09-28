Una entrada accidentada.

La gobernadora Jenniffer González Colón aparentemente perdió el balance y cayó de la motora que conducía al llegar al municipio de Cataño en la tarde del domingo.

La mandataria arribó al ayuntamiento en una motora de gran tamaño, según se puede ver en imágenes compartidas en redes sociales, durante la celebración del secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, quien prevaleció en la elección especial para la alcaldía.

González Colón llegó cerca de la multitud y frenó, pero perdió el balance al intentar bajarse, cayendo al suelo. Rápidamente, personas a su alrededor le ayudaron a incorporarse sin mayores problemas.