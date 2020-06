Las islas municipio de Vieques y Culebra le dieron la bienvenida a turistas desde el pasado viernes, pero de una forma limitada y bajo estrictos controles de salud y seguridad impuestos por sus respectivos alcaldes.

Hace apenas tres días que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) reinició los viajes para turistas que quieren visitar las islas pero reduciendo entre el 50% y el 75% porciento de la capacidad de pasajeros que pueden abordar sus embarcaciones, según detalló el subdirector de la agencia a Primera Hora, Miguel Betancourt. Además, se estableció diariamente un viaje de ida y otro de Vuelta dirigido a aquellas personas que quieran visitar los municipios.

PUBLICIDAD

“Examinamos las horas y pusimos esos viajes en un horario en el que no coincidieran con el de los residentes… esa fue una petición que se coordinó con los alcaldes como medida de prevención”, dijo al explicar, por ejemplo, que en el caso de Culebra el viaje a turistas (saliendo de Ceiba) es a las 10:00 de la mañana y retorna a las 5:00 de la tarde; y en el caso de Vieques hay un viaje a las 10:30 de la mañana que regresa a las 6:30 de la noche. En el caso de Culebra la embarcación utilizada es “Julia Leigh”, cuya capacidad normal era de 317 pasajeros pero se redujo a 100 para garantizar el distanciamiento físico como medida preventiva contra el COVID-19; y para la Isla Nena se está ocupando la Coastal Explorer, cuya capacidad es de 149 pasajeros, pero se minimizó a 70.

“Estos viajes fueron informados a ambos alcaldes… pero quiero aclarar que los residentes que se quieran montar en estas embarcaciones lo pueden hacer”, sostuvo el funcionario al agregar que para los vecinos de ambas islas están disponibles diariamente otros viajes: 14 (siete de ida y siete de vuelta) en el caso de Culebra y 18 (nueve de ida y nueve de vuelta) para Vieques y los horarios fluctúan desde las 4:00 de la madrugada hasta las 8:00 de la noche. El resto de las embarcaciones utilizadas para estos itinerarios -en los que se separó el 10% de capacidad para turistas- son Mr Mason y Julia Leigh, para Culebra; y el Isleño, Coastal Explorer y Cayo Blanco para Vieques. Esta última embarcación estuvo fuera de servicio, pero ya fue reincorporada, aseguró Betancourt.

PUBLICIDAD

Las cinco embarcaciones utilizadas también cayeron en el plan de reducción de pasajeros como parte del protocolo de seguridad ante el coronavirus y las limitaciones -para garantizar el distanciamiento- han sido drásticas. Por ejemplo, en el caso de Cayo Blanco su capacidad normal es de 592 pasajeros, pero se redujo a 200 bajo el nuevo requerimiento. En el caso de Isleño de 208 pasajeros, se redujo a 55; en Julia Leigh de 317, solo se aceptaran 100; en el Coastal solo 70 personas podrán embarcar, en lugar de 149; y en Mr. Mason de 68 pasajeros, solo podran abordar 35. La cabida total entre todas las embarcaciones es para 460 personas, cuando antes era de 1,334.

Betancourt dijo que el control de que solo el 10% de los boletos se conceda a los visitantes se maneja mediante la venta online de los tickets en la plataforma www.porferry.com. “No podemos discriminar contra el transporte de visitantes y por eso se abrieron más viajes, algunos de ellos dirigidos al turista… tenemos que hacerlo para cumplir con las regulaciones de la FTA (Administración Federal de Tránsito)”, explicó.

De todos modos dijo que durante los pasados tres días se vendieron solo 290 boletos de visitantes, un balance menor al que esperaban. El funcionario no pudo precisar cuántos boletos de residentes se vendieron en el mismo periodo. Lo que sí afirmó es que “en tiempo regular el flujo de pasajeros de nosotros es de 30% residentes y 70% pasajeros”.

Mientras tanto, el alcalde de Vieques, Víctor Emeric, dijo a este diario que no se opone a la apertura del turismo en la Isla Nena, pero ningún plan debe ir sobre el bienestar de sus compueblanos. Asimismo, lamentó que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, tomara decisiones sin consultar con los alcaldes.

PUBLICIDAD

“La poca capacidad que hay ahora con las lanchas ha afectado a los viequenses. No estoy en contra del turismo, pero no puedo permitir que dejen a pie a mi gente para montar a visitantes. Y eso es lo que yo quiero que ese señor entienda. Ahora mismo, la semana pasada no funcionó Cayo Blanco y eso fue una cosa imposible…la gente no cabía en las embarcaciones disponibles. Ahora arreglaron Cayo Blanco y yo espero que se deje solo para los residentes. Cayo Blanco que no me la toquen porque esa debe ser para nuestra gente. Y si yo me entero que la usarán para turistas voy a convocar una manifestación con el pueblo y formaremos una barricada en el muelle”, advirtió el alcalde, quien favorece el viaje exclusivo para visitantes que formalizó ATM.

Emeric destacó que la comunicación con la directora de la agencia, Mara Pérez, ha sido “saludable y positiva”. “El problema no es ella, el problema es su jefe. Mientras ella ha tratado de hacer balance, él ha manejado este tema con insensibilidad. Ese señor es un irresponsable”, expresó.

Coincidió con el subdirector de ATM desde las perspectiva de que “pocos turistas visitaron la Isla Nena”. Por lo menos por embarcación llegaron pocos, a lo mejor están llegando por avión… de hecho, hay hospederías que están fomentando que lleguen por avión”, indicó al sostener que muchos comerciantes coinciden con su postura.

“Esto se trata también de un asunto de salud. En Vieques, gracias a Dios, no tenemos casos positivos de COVID. Esos 20 casos de los que hablaron en mayo no eran positivos na'… esos fueron unos falsos positivos que surgieron por prueba serológica y con la molecular se descartaron. Aquí estamos con cero casos de COVID-19 y hay que garantizarle a nuestra gente que siga así tomando medidas de prevención”, indicó sobre su municipio el cual cuenta con una población de 8,000 personas. En Vieques, como en Culebra, después del municipio el turismo es el segundo sector más importante en empleomanía.

PUBLICIDAD

De otra parte en Culebra, el alcalde Carlos Iván Solís, ha utilizado su página de Facebook para informar a la ciudadanía el plan de reapertura “ordenada” que tiene para el pueblo, según estipulado por órdenes municipales. Primera Hora intentó en múltiples ocasiones comunicarse con el mandatario, pero este no respondió su celular ni los mensajes de texto que le envió este diario.

Sin embargo, Solís ha dejado claro que coincide con Emeric en que “la prioridad en el transporte marítimo son los residentes y servicios necesarios como: alimentos, gasolina, el gas y productos/artículos de primera necesidad”.

En un aviso en la red social le dijo a sus constituyentes que a partir del 16 de junio se reanudaría la construcción en la isla, así como los alquileres a corto plazo.

“Todo bajo unos parámetros de seguridad adicionales. Hemos solicitado a la ATM que mantenga todos sus viajes regulares. Sin embargo, en vista de que las embarcaciones viajarán con mucho más capacidad de pasajeros y para mantener un control de nuestros recursos, hemos ordenado que sólo se permita el traslado de residentes, empleados y turistas con reservaciones para pernoctar en la Isla. O sea, la limitación de viaje aplicará únicamente al turista que pretende venir a Culebra y regresar el mismo día”, indicó en el escrito.

Además, dijo que se pondrían unos puntos de cotejo municipal y rastreo en los puertos y el aereopuerto para ayudar en la identificación de posibles casos.

“Todo ello en unión a la máquina de pruebas moleculares que ya tenemos en funcionamiento, con resultados en 5-15 minutos, ayudará al adecuado trámite de cualquier caso o sospecha de caso”, explicó quien ha dicho públicamente que en Culebra no hay casos positivos de coronavirus, aun cuando el gobierno indica en sus informes que hubo dos casos. El alcalde alude que los mismos fueron descartados mediante pruebas moleculares.

PUBLICIDAD

Por otra parte, dijo que el balneario (Flamenco) y playas siguen cerradas y solo podrán ser utilizadas para recrearse, tal y como fue impuesto por la gobernadora en una anterior orden ejecutiva.

“Las embarcaciones privadas deben permanecer en el mar. No pueden atracar, llegar, desembarcar y permanecer en Culebra… hemos escuchado y reaccionado al reclamo de nuestros comerciantes para el reinicio de nuestra economía y sepan que tienen todo nuestro respaldo. Sin embargo, nunca debemos perder de perspectiva que nuestra prioridad es y siempre ha sido la salud de nuestro pueblo. No podemos acceder a una apertura total, sin controles que garanticen nuestra seguridad. Es muy pronto para ello y las consecuencias pueden ser muy graves para todos. Hemos evaluado las determinaciones de la Gobernadora, el reclamo de todos los sectores y el resultado son unas medidas que nos permitan comenzar a operar de manera responsable, con una apertura gradual. El turismo es nuestro motor económico, pero esto no ha terminado y pudiera empeorar fácilmente con una apertura súbita. Todos nos hemos afectado económicamente pero pronto sobrepasaremos esta crisis juntos y vendrán tiempos mejores. Seguimos dando la batalla y recuerden que ustedes son nuestra mejor arma en contra del COVID-19. Si todos nos protegemos, la enfermedad no tendrá oportunidad”, acotó el alcalde en su comunicación.