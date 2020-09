El COVID-19 mantiene todavía en cuarentena al senador William Villafañe, quien dijo que no tiene síntomas, pero sigue arrojando resultados positivos a la enfermedad.

Mietras tanto, el también senador novoprogresista, Luis Berdiel, quien llegó a estar hospitalizado en cuidados intensivos, sigue mejorando en su hogar.

“En estos días tengo que hacerme la prueba (molecular) de nuevo, pero no tengo síntomas”, dijo Villafañe a Primera Hora en entrevista telefónica. El legislador novoprogresista lleva cinco semanas en cuarentena, en su residencia, por lo que no se ha presentado al Capitolio, durante los trabajos de la presente sesión legislativa.

“Estoy sin contacto familiar y con las mismas protecciones, usando la mascarilla y manteniendo la distancia, pero según los medicos el riesgo de contagio es mínimo", narró el legislador.

¿Cuándo se reincorpora a la Legislatura?, preguntó este diario.

“Se supone que en la sexta semana de negativo. Por lo que he leído la presencia del virus fluctúa de dos a seis semanas. No salgo de mi casa excepto ir al laboratorio a hacerme la prueba”, indicó.

Añadió que espera reintegrarse a sus labores antes de que culmine la sesión extraordinaria el próximo 5 de octubre.

Dijo que ninguna persona en su familia ni de su grupo de allegados han arrojado resultados positivos, salvo “los compañeros (novoprogresistas” que el pasado mes de agosto, luego de las primarias, hicieron públicos resultados positivos al coronavirus.

“Gracias a Dios, yo me siento bien”, dijo sobre su estado de salud. Villafañe detalló que sólo ha tenido congestión nasal, “pero eso se me alivió”.

Sostuvo que nunca ha tenido fiebre ni complicaciones respiratorias y que sigue tomando suplementos y vitaminas. “Tomo multivitaminas, vitaminas, C, D y Zinc, homeopáticos, teces de jenjibre con manzanilla y cúrcuma. Prácticamente he sido un asintomático, excepto por la congestión nasal que me dio al principio”, sostuvo.

Sobre el estado de salud del senador Berdiel dijo que ayer martes conversó con él por teléfono y que se encuentra bien. “Gracias a Dios está negativo, pero como a él el virus le afectó el sistema respiratorio tiene que guardarse en lo que se recupera totalmente. Pero, está bien y contento”, narró Villafañe.

Pese al aumento de casos del COVID-19, dijo que no favorece que el gobierno decrete otro cierre total. “Lo importante es recalcar la medidas de precaución y seguridad. El gobierno y el sector privado han tenido tiempo suficiente para adoptar las medidas para reducir el contagio y para atender el incremento de contagios por las actividades comerciales. Lo importante es continuar y velar por que se cumplan las medidas, no un cierre total”, expresó.

“Estoy bien deseoso de poder reincorporarme pronto. Mantengo reuniones virtuales con la oficina y con la gente que nos trae sugerencias y preocupaciones con los asuntos legislativos. Los atiendo de manera virtual y remoto”, agregó Villafañe.

Luego de la pasada contienda primarista un grupo de legisladores novoprogresistas, asesores y ayudantes de la campaña del candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, se contagiaron con el COVID entre ellos, la comisionada residente, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez y el ex secretario general del PNP, Omar Negrón Judice, quien ya fue dado de alta, pero estuvo recluido en un hospital en condición delicada.

Según el rastreo de contactos del Departamento de Salud, unas 22 personas se contagiaron de este grupo.