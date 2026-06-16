MADISON, Wisconsin — El abogado del presidente Donald Trump para la campaña de 2020 en Wisconsin y dos antiguos colaboradores se declararon el martes inocentes de los cargos de falsificación, considerados delitos graves, por su participación en una trama de electores falsos destinada a revertir la derrota de Trump en este estado decisivo.

Jim Troupis, un exjuez que fue el abogado de campaña de Trump en Wisconsin; Mike Roman, director de operaciones de Trump el día de las elecciones de 2020; y Ken Chesebro, exasesor jurídico de Trump, se declararon culpables ante el Tribunal de Circuito del condado de Dane.

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Troupis, que vive en la zona de Madison, acudió en persona. Roman y Chesebro participaron a través de Zoom.

El caso de los «votantes falsos» de Wisconsin sigue adelante, a pesar de que otros casos en los estados clave de Míchigan y Georgia se han estancado. El año pasado, un fiscal especial archivó una causa federal en la que se acusaba a Trump de conspirar para invalidar las elecciones de 2020. En Nevada sigue abierto otro caso.

La estafa de los «votantes falsos», en virtud de la cual los votantes republicanos de los estados clave presentaron documentación ante el Congreso en la que afirmaban que Trump había ganado en sus respectivos estados, a pesar de que había perdido frente a Joe Biden, se originó en Wisconsin.

Troupis, Chesebro y Roman sostienen que no cometieron ningún delito y que simplemente intentaban mantener abiertas sus opciones por si un tribunal dictaminaba que Trump había ganado realmente en ese estado.

Sin embargo, la fiscalía alega que los tres acusados estafaron a los diez electores republicanos de Wisconsin que votaron a favor de Trump en 2020.

La fiscalía sostiene que Troupis, Chesebro y Roman mintieron a los votantes sobre el uso que se daría al certificado que firmaron, como parte de un plan para presentar la documentación al entonces vicepresidente Mike Pence, alegando falsamente que Trump había ganado ese estado decisivo ese año.

Según la denuncia, la mayoría de los electores declaró a los investigadores que no creían que sus firmas en el certificado electoral fueran a presentarse ante el Congreso sin una resolución judicial. Asimismo, la mayoría afirmó que no había dado su consentimiento para que sus firmas se presentaran como si Trump hubiera ganado sin dicha resolución judicial, según la denuncia.

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La comparecencia del martes tuvo lugar dos años y dos semanas después de que el fiscal general demócrata de Wisconsin, Josh Kaul, presentara los primeros cargos contra los tres. Troupis, Chesebro y Roman se enfrentan a 11 cargos por delito grave de falsificación, cada uno de los cuales se castiga con hasta seis años de prisión y una multa de 10,000 dólares.

Tanto Troupis como Roman presentaron mociones para solicitar que el juicio se trasladara del condado de Dane —que incluye Madison— al vecino condado de Jefferson, alegando que la publicidad negativa había viciado el grupo de posibles jurados.

Trump ganó en el condado de Jefferson por 15 puntos porcentuales en 2020. En el condado de Dane perdió por casi 53 puntos.

«Este caso va a llegar a juicio», escribió Joe Bugni, abogado de Troupis, en la moción presentada por este. «Sin lugar a dudas. Ninguna de las partes va a ceder. Y cuando lleguemos al juicio, Troupis tiene derecho a un jurado justo e imparcial».

Troupis y Roman también alegaron que uno de los 11 cargos por delito grave que se les imputan debería retirarse, ya que Trump concedió un indulto para cualquier delito federal relacionado con su participación en la trama de los electores falsos. Argumentaron que el estado no puede procesarlos por el recuento de los votos electorales, que es un proceso federal, y que, por lo tanto, se aplica el indulto de Trump.

Trump también indultó a Chesebro.

El juez declaró el martes que establecería un calendario para escuchar los argumentos sobre dichas mociones.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.