El Departamento de la Vivienda aún paga los alquileres de unas 20 familias que fueron realojadas por proyectos realizados por Comunidades Especiales, indicó la senadora Gretchen Marie Hau.

Es por esta razón que la también presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado celebró una vista pública para atender una medida que solucionaría esta anomalía.

“El Proyecto del Senado 190 es un proyecto misericordioso, y es sin lugar a duda un proyecto de gente. No podemos permitir que ni una sola persona continúe viviendo en la incertidumbre sin saber qué sucederá mañana. Pero lo imperdonable es mantener a nuestros adultos mayores en este esquema. Ni uno solo merece derramar una lágrima más, tampoco merecen ir a dormir con preocupaciones sobre su presente o su futuro, y que aún hoy no tienen sus títulos de propiedad. Este proyecto no es solo una solución para el problema que actualmente tenemos, sino que dicta las pautas de su funcionamiento futuro”, destacó la funcionaria en declaraciones escritas.

Según dijo, varias organizaciones comunitarias y agencias gubernamentales respaldaron el proyecto de la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), electa por el distrito de Guayama.

Por su parte, la senadora Migdalia González, destacó la urgencia de vivienda segura que tienen estas familias.

“Definitivamente, la situación que tenemos como isla caribeña es que estamos expuestos a los fenómenos naturales y no es justo que, al día de hoy, a tres años del paso del huracán María y el establecimiento desde el 2001 de las comunidades especiales, haya familias sin un techo seguro, que puedan tener la seguridad de que sus hijos van a estar en buen estado”, mencionó la también presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda.

El Proyecto del Senado 190 busca establecer un proceso ordenado entre el Departamento de la Vivienda; la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, con el propósito de poner fin a la “incertidumbre e injusticia” que enfrentan decenas de familias e individuos realojados en alquileres temporeros por el programa de Comunidades Especiales de Puerto Rico.

Durante la audiencia, Yarlis Ríos Portela, del Departamento de la Vivienda, indicó que la agencia apoya el proyecto con algunas observaciones emitidas.

“De conformidad con las disposiciones de la Ley 10-2017, el Departamento administró y sufragó (con fondos del Fideicomiso) los contratos de arrendamiento de las familias realojadas hasta septiembre de 2020. Durante el año 2020, Vivienda transfirió a la ODSEC de manera escalonada los contratos de realojo. Al presente quedan 20 familias participantes de Comunidades Especiales en realojo temporero, todas ellas bajo contratos administrados por ODSEC”, dijo Ríos Portela.

Por otro lado, la directora ejecutiva de ODSEC, Thais Reyes, aclaró que una de las 20 familias ya está en proceso de transacción y estimó que para “todos los proyectos fueron realojadas un total aproximado de 8,000 familias por diferentes periodos de tiempo. De estos casos de realojo, aún quedan 19 casos de familias que por diversas razones no se ha podido resolver su problema de vivienda permanente”.

Reyes aseguró que están trabajando con las restantes 19 familias y ven favorable la aprobación del proyecto para facilitar la otorgación de los títulos de propiedad.

Mientras, portavoces del Movimiento Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna y de la organización Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía avalaron la pieza legislativa por considerarla de justicia social.