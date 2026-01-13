El administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario Hernández, anunció este martes la implementación de visitas compulsorias a los apartamentos de los 328 residenciales públicos de Puerto Rico donde residan menores de edad o adultos mayores.

Los agentes administradores deberán completar la totalidad de las visitas a aproximadamente 56,000 unidades en o antes del próximo 6 de marzo, detalló el funcionario en un comunicado de prensa.

“Esta semana, se impartió la instrucción a los 16 agentes administradores para que, de inmediato, comiencen a trabajar un plan de visitas a las unidades donde, dentro de su composición familiar, existen menores de edad o adultos mayores. Queremos asegurarnos que la calidad de vida de nuestra gente sea excelente”, expresó Rosario Hernández en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Familia tendrá proyecto de vivienda y apoyo para menores con autismo u otras deficiencias de desarrollo

Las visitas deberán ser documentadas mediante un formulario único, para llevar un control de las gestiones realizadas y coordinar el seguimiento correspondiente, agregó.

“Cada agente administrador tiene la responsabilidad de realizar todos los esfuerzos necesarios para ejecutar el plan de visitas. Si fuese necesario, las visitas podrían realizarse durante los fines de semana, en caso de que el arrendatario se encuentre fuera de la unidad durante la semana, sea por compromisos laborales o algún otro asunto prioritario”, explicó Rosario Hernández.

Finalmente, la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, resaltó la importancia de esta medida.

“Esta iniciativa nace de la genuina preocupación que, como equipo, tenemos por la calidad de vida de nuestros residentes. Muchas veces necesitan ayuda para coordinar recursos de apoyo y no sienten la confianza de hacer su petición. De esta forma, en la comodidad que les ofrece su hogar, podrían sentirse con la seguridad de solicitar la asistencia que su familia necesita”, sostuvo.