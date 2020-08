El COVID-19 no impidió ayer que personas encamadas o con problemas de movilidad votaran en la primaria novoprogresista, pero la falta de materiales sanitarios para proteger a los funcionarios electorales que trabajan de forma voluntaria en el evento levantó preocupación entre algunos alcaldes.

“No es que la pandemia ha afectado, lo que me da miedo es la protección de los funcionarios, vamos a casas de gente encamada, que está convaleciente y no sabemos la condición del COVID en ese hogar”, denunció el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz.

“No vinieron guantes ni batas. Estamos aquí encomendándonos a Dios para buscar ese voto que el elector quiere dar porque la gente quiere votar, pero estamos arriesgándonos y eso no lo están viendo allá arriba en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”, dijo Cruz, quien agregó que tuvo que proveer guantes, mascarillas y desinfectantes a los funcionarios.

“Cuando se atiende a los encamados ellos tienen que tener mascarillas y nosotros también tendríamos que ir con la protección adecuada. Las batas quirúrgicas que nos habían prometido para nuestros funcionarios, no llegaron. Nuestra comisionada electoral, Lolin (María Santiago) pidió miles de batas para todos los funcionarios de colegio. Yo les tuve que proveer guantes y mascarillas y para el domingo (día de las primarias) tengo encargadas unas batas para mis funcionarios”, lamentó el alcalde de Ceiba.

Asimismo, el alcalde de Moca, José Enrique Avilés Santiago indicó también que la falta de estos materiales de protección sanitaria “es una realidad” y dijo que si los funcionarios los solicitan, se los proveerán.

“Hace unos minutos hablé con los funcionarios que están en la calle recogiendo el voto, no hemos tenido problemas y ya están cumpliendo con las rutas establecidas. No tenemos querellas, pero realmente en esa parte los trabajos de la CEE han sido preocupantes, sea por el factor recurso, por el factor tiempo o la tormenta Isaías”, sostuvo.

“Tenemos que garantizar la seguridad del personal voluntario que está trabajando y de los hogares que se visitan”, agregó el alcalde de Moca, donde unos 49 novoprogresistas pidieron voto encamado. Santiago Avilés, quien no va a la reelección, también expresó preocupación de que la CEE “tenga los recursos necesarios para atender las primarias del domingo y la elección general de noviembre”.

Vigilantes al protocolo los hogares de ancianos

Mientras tanto, en centros de cuidado de personas de la tercera edad, sus directivos advertían a los políticos que tenían que coordinar las votaciones para seguir un estricto protocolo, pues en estas instituciones residen muchas de las personas más vulnerables al COVID-19.

“No puede ser de forma desorganizada el ir a los hogares porque nosotros tenemos una población bien vulnerable con esto del COVID. Se supone que esto se coordine con el hogar para nosotros estar listos con nuestro protocolo”, expresó Marienne De Jesús Alvelo, directora el Hogar Rosa del Té, en Toa Baja.

De Jesús Alvelo indicó que un hijo de una de sus pacientes encamadas de 90 años hizo las gestiones para que esta votara en la primaria novoprogresista, pero a las 4:00 de la tarde de ayer no se había presentado ningún funcionario electoral a la institución.

“No es lo mismo el protocolo de rutina que cuando viene una visita y sobre todo que no son visitas de familiares. Tenemos que prepararnos para proteger a la población nuestra. En este momento no se están recibiendo visitas de familiares ni de nadie que no sea servicios esenciales. Estamos cumpliendo con la orden ejecutiva”, subrayó.

Afloran rivalidades primaristas

En torno a la votación de ayer, el alcalde de Ceiba, quien es parte del equipo de la gobernadora Wanda Vázquez, se quejó de que igual que el sábado los dos precintos de ese municipio del este de la Isla confrontaron dificultades con la falta de papeletas.

Cruz acusó a Edwin Mundo, asesor de la campaña de Pedro Pierluisi, de no querer aplazar el voto ausente y el de los encamados.

“Estamos en el mismo escenario de ayer (sábado). Esperábamos 200 papeletas porque unos 140 electores en nuestro pueblo pidieron voto encamado y siempre se piden papeletas demás, pero llegaron 76”, detalló Cruz.

“No sé si hubo una mano criminal porque para los otros precintos había papeletas, pero para Ceiba no había. Ayer (sábado) en Ceiba se quedaron 200 personas sin votar, en el voto adelantado y ahora, estas personas tienen que votar la semana que viene con un voto preferencial”, sostuvo Cruz.

Dijo que para las votaciones del sábado sólo recibieron 260 papeletas “de 500 y pico que eran”.

“Sí, hay una mano detrás porque, ¿cómo mandan tan pocas papeletas en unas primarias? Independientemente de que la votación sea el 9 de agosto, se debe haber hecho el bloque completo ya”, expresó Cruz.

El alcalde sostuvo que además de que las papeletas no estaban completas, “faltó tinta y el documento oficial de las actas se tuvo que hacer a mano porque no llegaron”.

“Eso está pasando en toda la Isla, los maletines llegaron incompletos”, dijo para agregar que “esto (la falta de materiales) dilata más de que se vea la tendencia que se está viendo a favor de Wanda Vázquez”.

“El alcalde no ha hablado conmigo desde 2011. Es un mentiroso”, ripostó Mundo al reaccionar a las denuncias de Cruz.

“Esto no es un juego de pelota, que tú lo suspendes. La democracia nunca se suspende, se ejecuta. Lo que se le dijo al alcalde fue: ‘vamos atender los de hoy y si en el camino hay algo más se atenderá’. Se le dijo a él y a otros más que han planteado que tienen encamados que no les llegaron las listas, que sometan la evidencia que se evalúa y se atenderán si tienen mérito”, sostuvo Mundo.

En torno a las alegaciones de Cruz de que la tendencia en la votación es que Vázquez está al frente, el ex legislador ripostó: “esa es otra mentira más del alcalde”.

“La tendencia es clara, pero no para donde Wanda, es para Pierluisi”, expresó Mundo.

Reacciona la comisionada de la Palma

Por su parte, la comisionada del PNP, María Santiago no pudo precisar cuántos electores de la Palma que solicitaron voto adelantado no pudieron ejercer el derecho al voto el sábado porque las papeletas no llegaron, pero dijo que hoy se reúne con los equipos de los candidatos a la gobernación para verificar las listas y asegurar que a esos votantes se les dé trato preferencial en la primaria del domingo.

Santiago reconoció que el sábado, día de la votación para los electores novoprogresistas que solicitaron voto adelantado, “faltaron papeletas”, pero señaló que fue “en unos precintos puntales y fueron los menos”.

“Hubo situaciones en el área de administración, las cosas no llegaron a tiempo. Las papeletas se atrasaron y hubo errores de Dominium, además hemos tenido que trabajar con pandemia, con los efectos del huracán, sismos y las recientes lluvias”, dijo. Añadió que la CEE tiene 250 empleados menos y aludió a los recortes que le hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al organismo electoral.

“Hicimos nuestra requisición y muchas cosas no llegaron como los mamelucos y las 11 mil batas quirúrgicas que pedimos para que todos los funcionarios estén protegidos y se sientan seguros”, sostuvo la comisionada penepé.

¿Cuántos electores no pudieron votar?, preguntó este diario.

“No puedo decir, no puedo dar un número final porque el proceso culmina mañana lunes (hoy) y el voto de los encamados pudiera seguir durante la semana”, dijo Santiago.

Sobre la falta de papeletas en algunos precintos destacó que la imprenta “está entregando diariamente” y al ser preguntada si estas situaciones con las papeletas podrían afectar los resultados de la primaria el domingo, Santiago indicó que le solicitó una reunión al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila “con la comisión en pleno para que se hagan los ajustes teniendo como marco las situaciones de la primaria demócrata y el evento de ayer (sábado)”.

Primera Hora solicitó una reacción del presidente de la CEE, pero no hubo respuesta.