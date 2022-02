La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced dijo ayer que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación en curso luego de que trascendiera a través de un reportaje en “Las Noticias” de TeleOnce que aparentemente el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en iglés) le incautó su teléfono celular”.

Según el reportaje investigativo del mencionado canal, el FBI le habría pedido el celular a la exmandataria como parte de unas investigaciones que realiza la agenia federal sobre alegadas aportaciones a campañas de políticos a cambio de contratos con el gobierno y legislaciones que benefician a varios empresarios.

A pesar de que al momento de ser cuestionada por una reportera de TeleOnce sobre si el FBI le incautó el celular, esta respondió que “No, eso es falso”, luego de publicado el reportaje, la exgobernadora acudió a sus redes sociales para decir que está abierta a colaborar con cualquier investigación, sin embargo, no desmintió que su celular hubiera sido incautado.

“Ante la reciente información sobre investigaciones que ha trascendido, es importante aclarar que según han expresado las propias agencias hay múltiples investigaciones en curso. Como Ex Secretaria de Justicia y Ex Gobernadora de PR siempre he colaborado con toda aquella información que se entienda pueda contribuir al adelanto de estas. Como ha sido mi proceder y protegiendo la confidencialidad de cualquier investigación, sean estatales o federales, no haré ningún otro comentario al respecto. Mi agradecimiento por todos los hermosos mensajes enviados”.

Wanda Vázquez Garced, quien fue secretaria de Justicia desde el 2017 al 2019, juramentó como gobernadora contitucional en agosto del 2019 luego de que el entonces gobernador Ricardo Rosselló renunciara al cargo tras días de fuertes protestas al revelarse un polémico chat en la aplicación Telegram en la que tanto el primer ejecutivo como varios de su equipo de trabajo relaizaban declaraciones despectivas, burlonas y amenazantes.

En agosto de 2020, Vázquez Garced se enfrentó en primarias a Pedro Pierluisi, pero este último fue quien se ganó el respaldo del Partido Nuevo Progresista.