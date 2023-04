La exgobernadora Wanda Vázquez Garced negó a través de declaraciones escritas que haya estado hospitalizada recientemente y aseguró que su caso en el Tribunal Federal por un esquema de soborno “se verá hasta las últimas consecuencias”, por lo que desmintió cualquier rumor de que se declarará culpable.

“Las expresiones vertidas hoy y en días anteriores en cierto programa de chismes sobre mi persona son totalmente falsas. Dejo meridianamente claro que en el caso que tengo pendiente ante el Tribunal Federal soy inocente y se verá hasta las últimas consecuencias”, manifestó Vázquez Garced en el escrito.

“En ese caso solo declararé siempre mi inocencia por lo que dejo saber que no estoy declarando contra nadie. De igual manera dejo saber a todos que durante este pasado fin de semana estuve brindando varias conferencias contra la violencia doméstica y gracias a Dios en el último año y medio no he estado hospitalizada ni he tenido que visitar un hospital por ninguna razón de salud. Cientos de personas con quienes compartí pueden confirmarlo”, añadió.

“Las agendas de descrédito de algunas personas ya rayan en la difamación intencional por lo que los exhorto a que toda información deberán verificarla antes y tienen cómo hacerlo”, alentó la exgobernadora.

Vázquez Garced fue acusada junto a Julio Martín Herrera Velutini, quien es dueño de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation; Frances Díaz, presidenta del mencionado banco; el exagente del Negociado Federal de Investigaciones, Mark Rossini, quien colaboraba con Herrera Veluntini, así como su exasesor político, John Blakeman. La alegación principal es que el grupo estuvo involucrado en un supuesto esquema de soborno durante la campaña primarista de la exgobernadora por el Partido Nuevo Progresista (PNP) entre finales del 2019 y mediados del 2020.

Como parte de la transacción, supuestamente Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, dice la acusación federal.