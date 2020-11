La gobernadora Wanda Vázquez Garced optó por mantener su voto secreto en las papeletas estatales, legislatura y municipal, pero no para la del plebiscito, en la que mostró que avaló el “Sí" a la estadidad.

A su llegada esta mañana a los Centros Sor Isolina Ferré en Caimito, San Juan, la primera ejecutiva del país aseguró que votaría íntegro por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Sin embargo, afirmó que “el voto es secreto”, por lo que al momento de colocar las papeletas en la máquina de escrutinio se limitó a enseñar la papeleta de la contienda plebiscitaria en la que votó por el “sí” a la estadidad.

“Hoy es un día importante decidimos los destinos de Puerto Rico. Es un momento muy importante porque se necesita un líder que le dé continuidad al trabajo que hemos realizado los fondos que se han obtenido para la reeconstrucción de Puerto Rico, y que tenga buena relación con el gobierno federal. Esa persona es el PNP. El PNP ha demostrado una administración de beneficio para el pueblo de Puerto Rico”, indicó a su llegada previo a votar en el colegio.

“Aquel que es penepé, vamos a votar debajo de la palma en las tres papeletas. Mi exhortación es hacer una cruz debajo de la palma y lo más importante es decidir el estatus. Ya está bueno de colonia y queremos que todos los puertorriqueños tengan derecho. El sí a la igualdad es indispensable” , añadió la primera ejecutiva del país.

La gobernadora estuvo renuente a pronunciar categóricamente el nombre del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi. No obstante, a preguntas de los medios respondió que su respaldo absoluto es al PNP.

“No es que se me haga difícil (pronunciar su nombre) es que hay muchos penepés con diferentes creencias y diferentes posiciones y no quiero que nadie piense que no es importante su posición” , enfatizó la gobernadora, que saludó a varios electores a su llegada al centro de votación destinado en 110 precintos electorales.

Sobre el movimiento de nominación directa “write-in", mencionó que lo agradece, pero reiteró que la exhortación es a “votar por el PNP”.

“Agradezco el voto de confianza. Hubo unas primarias y el candidato del PNP es el licenciado Pedro Pierluisi. Pero lo he dicho. vamos a votar por el PNP y por la estadidad. No puedo hablar del movimiento porque es un derecho constitucional de expresarse de la gente".

Vázquez Garced perdió la contienda primarista contra Pierluisi en las primarias celebradas en agosto.