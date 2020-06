Canóvanas - La gobernadora Wanda Vázquez prometió este viernes conversar con la clase médica y los dentistas del país para tratar de evitar que a los pacientes se les impongan una cuota que sufrague los gastos que estos profesionales de la salud han incurrido en equipo de prevención y desinfección contra el coronavirus.

Cuestionada sobre lo que se ha nombrado como un “Covid fee”, la primera ejecutiva planteó que “no puede haber costo para el paciente. Yo creo que todos en la medida que nosotros podamos ayudar, no solamente a los dentistas, sino a toda la clase médica, lo vamos a hacer. Pero los ciudadanos no pueden pagar ese precio. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita tener medidas de seguridad. Así que yo creo que es una conversación que tenemos que tener con todos los profesionales de la salud”.

PUBLICIDAD

Las expresiones las hizo en una multitudinaria actividad que realizó en el parque de pelota del barrio San Isidro, en Canóvanas. Allí, Vázquez y la alcaldesa Lornna Soto entregaron compras a las personas necesitadas.

La gobernadora Wanda Vázquez entrega suministros a residentes del barrio San Isidro, en Canóvanas. Posted by Primera Hora on Friday, June 5, 2020

De inmediato, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, señaló a Primera Hora que quien debe resolver la discrepancia es el comisionado de seguros, Rafael Cestero.

Reveló, de paso, que los médicos, principalmente los dentistas, están cobrando entre $25 a $50 a los pacientes por motivo de los gastos para tomar medidas de precaución respecto al COVID-19.

“La realidad es que la llave a esto la tiene el comisionado de seguros. Le pedimos una reunión antes que saliera el tema del ‘Covid fee’ y no nos la ha concedido. Aquí no ha habido una revisión general de tarifa desde hace 26 años. Hay que ordenar a las aseguradoras que cubran el equipo protectivo”, reclamó Ramos.

El pediatra comentó que el aumento en costo que han tenido para cumplir con las nuevas reglas impuestas por el gobierno estatal y federal para prevenir la propagación del virus es de 20%. Por ello, urgió que se aumenten tarifas para los planes comerciales, advantage y la reforma de salud.

“Con esos costos hasta pueden quebrar muchos. Lo que se necesita es la acción del comisionado de seguros, que no ha revisado las tarifas hace 26 años y no le están dejando muchas opciones a la gente con el aumento en costo”, manifestó.

Añadió que “aquí no es solamente los médicos. Ha aumentado todo en los supermercados, en todos los lugares, porque los comerciantes pasan el costo hacia adelante. ¿Por qué los médicos no pueden?”, se cuestionó.

PUBLICIDAD

Urgió tanto a la gobernadora como a Cestero a que se les conceda la reunión para llegar a un entendido.

Por otro lado, hoy el representante Franqui Atiles informó que presentó un proyecto de ley para prohibir que los establecimientos comerciales impongan cargos o tarifas relacionadas al COVID-19 a los consumidores.

Mientras, el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, David Kerr, justificó el “Covid fee” aludiendo al gasto que han tenido que incurrir estos profesionales. También denunció que aseguradoras no están cubriendo ese cargo.

Hace unas semanas, con el inicio de la reapertura del sector económico, varios propietarios de salones de belleza habían anunciado la implementación del cargo, que sería menos oneroso, pues rondaba aproximadamente entre $4 y $10.