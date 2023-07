“Por más que traten de hacer daño, la verdad y la justicia siempre triunfarán”.

Así reaccionó a petición de Primera Hora la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a la determinación de que no hubo pruebas que la vincularan a una alegada paralización de sendas investigaciones -cuando era secretaria del Departamento de Justicia- en torno a las muertes del abogado Carlos Cotto Cartagena y el exponente de trap Kevin Fret Rodríguez.

La conclusión del PFEI descartó designar un Fiscal Especial Independiente (FEI) a la exmandataria y a la exjefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, por lo que se ordenó el archivo del asunto.

En declaraciones escritas a este diario Vázquez Garced defendió su ejecución durante su carrera en el servicio público, en el que se destacó como fiscal, Procuradora de la Mujer, Secretaria de Justicia y gobernadora.

“Pueblo de Puerto Rico, una vez más queda comprobado que durante toda mi carrera en el servicio público actué de manera íntegra y correcta. Vez tras vez, ustedes han sido testigos de como han levantado imputaciones en mi contra, todas han sido debidamente investigadas por las agencias de ley y orden. Todas esas investigaciones han demostrado con prueba contundente la falsedad de TODAS y cada una de esas alegaciones”, expresó.

Insistió en que siempre ha actuado conforme a la ley y se ha regido por sus valores y compromiso “inquebrantable” con Puerto Rico.

“Por eso, tengo y tendré mi conciencia limpia y tranquila. Por más que traten de hacer daño, la verdad y la justicia siempre triunfarán. Ahora, corresponde que se fije responsabilidad y que todo el peso de la ley y la ética caiga sobre todo aquel que haya mentido y provocado que se cuestione la integridad de funcionarios públicos que se esforzaron durante una vida en pro del bien de Puerto Rico”, agregó sin ofrecer el nombre específico de alguna persona.

La determinación de no asignar un FEI a Vázquez Garced fue informada este martes mediante declaracines escritas del PFEI, organismo que enumeró las razones para su conclusión tras una investigación realizada por la fiscal investigadora Crisanta González Seda.

Según el PFEI, la pesquisa -impulsada por unas denuncias públicas realizadas desde el 2022 por la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez- demostró que nunca hubo paralización en la investigación de las muertes ocurridas a Cotto Cartagena y Fret Rodríguez.

Se detalla que la pesquisa fue “extensa” y contó con 16 declaraciones juradas y “voluminosa prueba documental”.

En el caso de la muerte del abogado Cotto Cartagena, Ia fiscal Quiñones Rodríguez sostuvo que interpretó como una paralización, que no se le concediera la contratación de un perito y la recreación de la escena.

“De la investigación surge que la misma no podía realizarse porque Ciencias Forenses no había finalizado el informe de la autopsia, ni los análisis que estaban en proceso a esa fecha. Aun así, consta que la fiscal continuó realizando investigaciones sobre el asunto y había comunicación con la Jefa de los Fiscales. La investigación siguió su curso bajo el fiscal Edmanuel Santiago, quien expresó categóricamente que del expediente no surgía que este caso se hubiera paralizado”, se aclara en las declaraciones del PFEI.

Respecto a la investigación de Kevin Fret, consta en la investigación que a la fecha de que el caso pasara a la División Especializada en Crímenes Mayores de la Policia, la fiscal no había tomado declaraciones juradas a ninguno de los 15 testigos entrevistados.

Se alega que la fiscal Quiñones Rodríguez prefirió obviar instrucciones directas de que necesitaba obtener la autorización escrita de los abogados de los coacusados en el foro federal, previo a que estos declararan ante Justicia. Se agrega que al advenir en conocimiento de dicha acción, la Jefa de Fiscales desautorizó la misma y que en una reunión en abril de 2022, mes y año en que alegó que se paralizaron sus investigaciones, la fiscal Quiñones Rodríguez participó de una reunión con la fiscal Castellón Miranda y otros fiscales. En ese cónclave se discutió el efecto de obtener declaraciones en violación a los derechos de esas personas.

Se recalca que la norma en Justicia es que los fiscales no pueden emitir declaraciones que revelen detalles de los casos, para no afectar los procesos investigativos, pero que la investigación reveló que la fiscal Quiñones Rodríguez ofrecía a Ia prensa información sobre el contenido del sumario fiscal, sin proteger su confidencialidad.

“Examinado el voluminoso y extenso expediente de investigación levantado sobre todos los extremos por la fiscal investigadora González Seda, el Panel acogió su recomendación de no designar un FEI y ordenó el archivo del asunto”, resalta el comunicado de prensa del PFEI.

Kevin Fret fue asesinado el 2 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce. La investigación del caso le fue paralizada en abril de 2019, detalló la fiscal Quiñones Rodríguez. El licenciado Cotto Cartagena fue encontrado muerto el 21 de septiembre de 2018 en el pavimento frente a un condominio en Miramar, en circunstancias que no han sido esclarecidas.

Tan reciente como en enero de 2023 la fiscal Quiñones Rodríguez reiteró a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes sus denuncias públicas de que en 2019, siendo secretaria de Justicia, la exgobernadora y la jefa de fiscales paralizaron los casos que ella tenía asignados sobre el asesinato del cantante Kevin Fret y de la muerte del abogado Cotto Cartagena.

Quiñones Rodríguez dijo que no fue hasta 2022 que hizo las denuncias públicas de que los casos habían sido “paralizados” por temor a represalias. Sostuvo que ha sido objeto de amenazas por internet y que ha tomado las precauciones que “tengo que tomar” y que si hubiese hecho las denuncias “estando ambas (Vázquez y Castellón) en el Departamento” de Justicia “las consecuencias hubieran ido en aumento”.

“Yo no podía hacer estas denuncias siendo Olga Castellón jefa de fiscales y Wanda Vázquez gobernadora porque las consecuencias iban a ser el doble. Las consecuencias podían ser un traslado no deseado, turnos no deseados, asignación de casos verticales y diferentes consecuencias que evalué en ese momento. Yo no estaría ahora mismo en el Departamento de Justicia”, declaró Quiñones Rodríguez, quien ocupa el cargo de fiscal auxiliar III.

En el caso del asesinato de Fret, dijo que recibió una llamada telefónica de Castellón de que no podía continuar con la investigación del caso, que quedaba paralizada. Añadió que mediante llamadas y memorandos internos pidió explicaciones por la paralización de los casos, pero no obtuvo respuestas.

Relató que en enero de 2021 en una reunión con la exjueza Inés Cartagena madre del licenciado Cotto Cartagena, aprovechó la ocasión y le dio conocimiento a Emanuelli de que ambos casos habían sido paralizados, pero tampoco obtuvo respuestas.

“Soy una persona de ley y orden, pero mis principios no son negociables. Yo no vine al gobierno con la idea de ser rica, vine con la idea de ayudar a los demás… Tuve y tengo temor de las repercusiones de haber dicho todo esto”, sostuvo.