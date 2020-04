La gobernadora Wanda Vázquez Garced acogió el pedido de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y enmendará la orden ejecutiva 2020-033 para restablecer el toque de queda de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. desde mañana, miércoles, 15 de abril.

“Respondiendo al llamado de los alcaldes, de los profesionales de la salud y especialmente escuchando el sentir del pueblo, he tomado la decisión de restablecer el toque de queda para las 7:00 de la noche, a partir de mañana miércoles, 15 de abril”, expresó la primera mandataria en declaraciones escritas.

El pasado domingo, Vázquez Garced había anunciado que extendería el toque de queda hasta las 9:00 de la noche para darle espacio a los comercios a que pudiera operar por más tiempo.

Sin embargo, los alcaldes repudiaron la medida por entender que era un retroceso en la prevención de contagios por el COVID-19, en momentos en que el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, aseguró en días recientes que el país entraría a los días pico de contagio de la enfermedad entre el 15 de abril y el 8 de mayo.

Precisamente, los alcaldes del Partido Popular Democrático que componen la junta de directores de la Asociación, presidida por el alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu, adelantaron hoy en conferencia de prensa que la gobernadora se comunicó anoche con la promesa de hacer el cambio hoy.

Incluso, los acaldes ayer, en una reunión telefónica y en una votación unánime, acordaron concederle un plazo de 24 horas a la gobernadora para que enmendara dicha orden ejecutiva, de lo contario firmarían ordenanzas municipales para mantener el toque de queda de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana. De igual manera, establecerían el horario de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. para que los primeros respondedores de la emergencia pudieran hacer sus compras.

Esperan por grupo de trabajo

Román Abreu indicó, además, que dentro de las recomendaciones de los alcaldes, la primera ejecutiva acogería también incluir en el grupo de trabajo a alcaldes asociados y federados. Sin embargo, esta decisión no fue confirmada en la comunicación escrita que envió la Fortaleza esta tarde.

“Esperamos que en las próximas 24 horas tengamos una próxima llamada para constituir ese grupo de trabajo de los alcaldes, porque la orden ejecutiva la emite el Ejecutivo, pero quien hace cumplir la orden ejecutiva son los 78 alcaldes de Puerto Rico, y cuando el Ejecutivo toma una decisión la tiene que tomar pensando en los puertorriqueños, tomando en cuenta a las personas que han vivido momentos complicados y difíciles, como somos los 78 alcaldes de Puerto Rico”, señaló el ejecutivo municipal.

Alcaldes del Partido Popular Democrático realizaron hoy una conferencia de prensa.

Por otro lado, Román Abreu, dijo que la orden ejecutiva no es suficiente y le solicitó que active la Guardia Nacional de Puerto Rico “para que oriente a la ciudadanía y puedan entender que no estamos en tiempos comunes y corrientes y que la gente tiene que mantenerse en sus hogares”.

Incluso, el primer ejecutivo de San Lorenzo dejó entrever que en septiembre pudiera repetirse el coronavirus e instó a la prensa a cuestionarle.

“Algo muy importante que no ha dicho el Departamento de Salud y es que hay la posibilidad de que cuando tengamos la libertad de salir a la calle, todo el mundo tendrá que salir con mascarilla. Quiero que le pregunten al secretario (de Salud) si hay la posibilidad de que en septiembre se repita nuevamente el coronavirus en Puerto Rico. Esa es la verdad. Por ello, hemos tomado medidas, no para privar de la libertad a los seres humanos, sino para proteger su vida”, dijo.

Ante la alegada falta de información que debe ofrecerles el Departamento de Salud, aseguró que los 45 alcaldes estarían dispuestos a llegar a los tribunales para que la agenda ofrezca datos concretos a los municipios de los casos positivos a COVID-19 y así cortar la línea de trasmisión.

“Nosotros nos vamos a hacer valer, nos vamos a hacer respetar, para que se le dé la información al pueblo puertorriqueño y a los municipios”, aseguró.

A esa petición se unió el alcalde de Villalba y vicepresidente de la Asociación, Luis Javier Hernández.

“Es la única garantía que nos queda en ausencia de pruebas. Por resolución los 45 municipios hemos aprobado y hoy se le va a cursar una carta al Departamento de Salud para pedirle información específica. No es que nos diga el caso positivo que hace dos semanas se hizo la prueba y que ya no tenemos forma de controlarlo, es que nos brinde la información correcta”, dijo.

Juana Díaz: el más afectado en el sur

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, en tanto, dijo que el municipio que administra es el más afectado en el área sur, con 14 casos confirmados, incluyendo una familia completa.

Hernández Torres pidió también mediante una misiva al secretario de Salud que le provea información de la ubicación de los casos para ayudarlos.

“Lamentablemente, ha sido imposible para nosotros poder elaborar una estrategia en términos de impactar no solo la familia que necesita, y necesitamos ser solidarios, empáticos con ellos, pero también tomar las medidas en la propia comunidad. Si ustedes me preguntan si es un contagio comunitario o no, pues lamentablemente le tengo que decir que no sé. Así que en ese sentido le envíamos una comunicación el pasado sábado al secretario de Salud que todavía no ha contestado”, sostuvo.

De la conferencia de prensa participaron, además, los alcaldes de Guayanilla, San Juan, Morovis, Vega Alta, Corozal y Humacao.

De igual manera, el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, se mostró complacido con la modificación de la Orden Ejecutiva.

“Estamos consientes de que estamos entrando a la fecha pico de contagios y estas semanas son cruciales para controlar la propagación del Coronavirus y tenemos que continuar llevando ese control que nos permita bajar esa curva y este no era el momento de flexibilizar el toque de queda, por eso, agradecemos a la Gobernadora por escuchar el reclamo de los alcaldes”, expresó por escrito.

Lo ven con buenos ojos

En la comunicación enviada por la gobernadora se incluyen las expresiones de los alcaldes agrupados bajo el Partido Nuevo Progresista que también avalan la enmienda.

El ejecutivo municipal de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, agradeció a la gobernadora “por esta demostración de apertura, que hace posible restablecer el toque de queda a las 7:00 pm en acuerdo con la opinión de la mayoría de los alcaldes que buscamos el mejor interés de la salud pública”.

“Este esfuerzo también debe contar con el apoyo de los ciudadanos, quienes tienen la responsabilidad de cumplir con las directivas de la Orden Ejecutiva para la protección y el cuidado de todos”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez compartió “si algo ha distinguido la gestión de nuestra gobernadora es su apertura para escuchar a los municipios".

“Varios alcaldes manifestamos nuestra preocupación por lo que vimos ayer en los comercios de nuestra ciudad y la falta de conciencia ciudadana sobre la importancia de protegernos ante la amenaza del COVID-19. Luego de conversaciones que sostuvimos, entendemos que la determinación de la gobernadora es la correcta. Así que acogemos su determinación”, agregó la alcaldesa.