Ante los insistentes rumores que se han realizado de que al menos una persona ligada a su campaña política ha alcanzado un acuerdo de culpabilidad ante las autoridades federales, la exgobernadora Wanda Vázquez se reunió este jueves con su abogado, Luis Plaza Mariota, como anticipo a una posible acusación por supuestamente recibir un donativo de un banquero venezolano.

“Yo esperaría que venga algo y que sea algo bien técnico e interesante. El rum rum viene hace rato”, afirmó el exfiscal federal en entrevista con Telenoticias.

El medio televisivo captó cuando Vázquez y Plaza Mariota se reunían como preámbulo a unos posibles movimientos que estarían realizando mañana, viernes, las autoridades federales en un caso de corrupción pública. Todos las señales apuntan a que las personas implicadas eran del equipo de campaña de Vázquez.

Según trascendió, las autoridades federales solicitaron el celular de la exgoberanadora en enero pasado para indagar en qué conversaciones o mensajes pudieran denotar alguna ilegalidad. Desde entonces, Vázquez contrató a Plaza Mariota para que le representara.

No obstante, la también exsecretaria de Justicia rechazó haber estado involucrada en algún acto ilegal.

“Yo creo que en esta situación las investigación aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal, incorrecta, como siempre se lo he dicho”, manifestó la exgobernadora.

La imputación principal que ha trascendido es que un banquero venezolano, supuestamente, ofreció un donativo con miras a que se cambiaran leyes bancarias.

Sin embargo, su exdirector de campaña, Jorge Dávila, negó que Vázquez recibiera un donativo de parte de un hombre, al que identificó como el “señor Herrera”, de Bank Credit, haya dado dinero a la campaña primarista.

Asimismo, Plaza Mariota no cree que las leyes bancarias puedan ser cambiadas tan fácilmente como para impulsarse con un donativo. Alegó que implicaría, más allá de cambios locales, que el Servicio de Rentas Internas federal, otras agencias de los Estados Unidos y la Legislatura le dieran su visto bueno.

“No luce un quid pro quo alcanzable”, señaló.

Por su parte, Vázquez admitió que se reunió con el banquero venezolano en controversia.

“Con este señor, que aparentaba ser presidente de un banco, pues, también me reuní en unas gestiones oficiales”, indicó.

Pero, aludió que el banquero no le solicitó o emplazó a impulsar cambios a leyes bancarias.

Vázquez juramentó como gobernadora el 7 de agosto de 2019, tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló. Alcanzó el puesto por orden sucesional de la Constitución, pues para ese periodo no había secretario de Estado y ella era secretaria de Justicia. Fungió en el cargo hasta diciembre de 2020. Le sustituyó el gobernador Pedro Pierluisi.

Por otro lado, El Nuevo Día publicó que la persona que supuestamente alcanzó un acuerdo de culpabilidad en este caso de corrupción pública al que se asocia Vázquez es John Blekman.

Primera Hora llamó a la unidad móvil del estadista, quien ha estado asociado al Partido Nuevo Progresista desde los tiempos de Pedro Rosselló González. Sin embargo, este no respondió.

Blekman inció en el gobierno como administrador de Vivienda Pública a finales del 1997. Posteriormente, ha estado ligado como asesor de múltiples estadistas. En los últimos tiempos, estuvo involucrado en la campaña de vacunación a través de una organización.

Pierluisi no opina de imputaciones contra Vázquez

El gobernador prefirió no opinar este jueves sobre las imputaciones que se le han realizado a la exgobernadora como parte de la campaña que se desató dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) para seleccionar a la persona que buscaría la gobernación en las elecciones generales del 2020.

“Yo no tengo constancia de que esa campaña esté bajo investigación”, sostuvo.

Aludió a que su administración no ha tramitado ni tocado nada sobre el tema de cambios a leyes bancarias o reglamentos.