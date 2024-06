El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe Ramos, precandidato a la comisaría residente en Washington, ejerció este domingo su derecho al voto confiado en que vencerá en la contienda primarista al exsecretario de Estado, Elmer Román González.

Villafañe Ramos llegó a la escuela especializada Pablo Casals, en Bayamón, a las 10:11 a.m., acompañado de su esposa y sus dos hijos. Luego, saludó a varios electores y continuó su recorrido hasta el colegio de votación, donde marcó e insertó sus papeletas en las maquinas de escrutinio.

“Ha sido una campaña de respeto, de decoro e incluso he hablado bien del compañero que está compitiendo para la misma posición. Nos hemos enfocado en plantear propuestas nobeles, ideas más allá de las que típicamente se consideran”, mencionó Villafañe Ramos a la prensa.

PUBLICIDAD

Anticipó que en la contienda primarista del PNP habrá una participación amplia, lo que entiende es bueno para la democracia y para la colectividad. Indicó que, de prevalecer en las primarias, comenzará a “estrechar manos y buscar a todo aquel que aquella decidido un voto diferente”.

“Nosotros hemos hecho una campaña enfocada más que en la primaria, en la elección general, y tengo toda la tranquilidad y la fuerza moral para solicitar a todos los compañeros que participaron en este proceso que nos unamos de cara a las elecciones generales”, mencionó el senador.

Enfatizó que las encuestas que han salido en la recta final de la primaria, incluyendo la publicada por El Nuevo Día, lo colocan ganando la contienda. El político -que votó por el gobernador Pedro Pierluisi en la contienda por la gobernación- reiteró que “prevalecerá” en primarias.

“Pero hubo un momento dado en este proceso donde nosotros prácticamente obviamos la primaria. Es una medida arriesgada, lo sé, pero es que para nosotros es más importante la unidad de cara a la elección porque aquí no se puede ganar a costo de todo”, mencionó.

“Obvié el aplicar recursos a la primaria, destinando los recursos y esfuerzos para la elección porque nosotros tenemos que tener claro que aquí lo importante es ganar la elección y no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa a costa de prevalecer en el proceso primarista”, abundó el senador.

Cuestionado por este diario sobre si está confiado en que prevalecerá en las primarias y por eso decidió ahorrar en términos de recursos, dijo: “Estamos confiados en que vamos a prevalecer. Hemos trabajado ese respaldo del pueblo puertorriqueño. No es retándole méritos al compañero, es reconociendo nuestro trabajo”.

PUBLICIDAD

Quejas en proceso de votación

En la escuela donde ejerció su derecho al voto Villafañe Ramos había dos panoramas: unos habían podido votar sin contratiempos, sobre todo, en las unidades del PNP, mientras otros, específicamente el del Partido Popular Democrático (PPD), enfrentaron contratiempos.

“Hemos tenido gente porque la gente se ha entusiasmado de alguna forma. Yo represento al senador Juan Zaragoza en el centro de votación. Entiendo que hay mucha gente votando. Cualquiera de los dos es bueno”, dijo una funcionaria del PPD.

Hasta las 10:00 a.m., indicó que unos 60 electores habían llegado hasta el colegio para ejercer su derecho al voto. “Lo que pasa es que algunos no aparecen en las listas. El sistema de laptop (para el registro de electores), que se supone que funcionara, no está funcionando”, comentó.

“O sea, coge todo el proceso, pero el segundo paso, que es la firma, no quiere salir. Tenemos ese problema. Además, la máquina de votaciones nos devuelve las papeletas. La maquina dice “listo para votar”, pero nos la devuelve. Así que estamos usando un segundo espacio”, subrayó.

En declaraciones a este diairo, aseguró que esta situación no suponía un problema porque los votos se iban a contar igual.

Casualmente, el elector Raúl Rosado, quien participó de las primarias populares, precisó que encontró bien el proceso, aunque la máquina no le aceptaba la papeleta. “La maquina se atascó, pero nosotros tenemos los mejores candidatos”, dijo Rosado, quien indicó que independientemente de quien prevalezca en las primarias acudirá a las elecciones a votar.

A metros de distancia, Edgar O’Neill, otro funcionario de colegio, quien apoya a la comisionada residente Jenniffer González, dijo que “‘ha habido mucha participación. En cuanto a los sistemas, están funcionando excelente. Debieron hacer esto desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, el elector Luis González, quien votó por la comisionada residente, planteó a este medio que, de no ganar González, de todas formas votará en las elecciones. “Lo más importante es que el PNP se mantenga en el poder”, acotó.