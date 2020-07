La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el “Programa de Asistencia a Personas de 65 años o más de Bajos Recursos” mediante el cual los contribuyentes de la tercera edad podrán acceder a cualquier especialista debidamente registrado por el Departamento de Hacienda para que les oriente y asista en el proceso de solicitud de los créditos contributivos reembolsables.

La nueva ley establece que será sin costo para el contribuyente y con un reembolso de $25 para los especialistas que brinden la ayuda. El pasado 17 de junio, Vázquez Garced había enviado a la Legislatura la medida para su consideración.

“Es importante la ayuda que podamos ofrecer a las personas mayores que quizás no tienen acceso a los servicios de Internet y que en este momento, ante la situación que enfrentamos del COVID-19, estos no tengan que llegar hasta el Departamento de Hacienda. Los especialistas que brinden su ayuda, no les cobrarán a estos ciudadanos, sino que recibirán un reembolso de hasta $25 por cada persona de 65 años o más que atiendan”, dijo Vázquez Garced.

El reembolso que reciba el contribuyente de parte del Departamento de Hacienda por participar en este programa de asistencia estará exento del pago de contribución sobre ingresos, incluyendo contribución básica alterna y contribución alternativa mínima.

La Sección 1052.02 del Código de Rentas Internas concede un crédito reembolsable de $300 para aquellos pensionados cuya única fuente de ingresos proviene de una pensión por servicios prestados cuando la cantidad anual recibida no excede de $4,800. Además, se concede un crédito compensatorio personal reembolsable de hasta $400 para adultos mayores de 65 años o más cuyo ingreso bruto anual, incluyendo los beneficios del seguro social, no exceden de $15,000 ($30,000 en el caso de contribuyentes casados). De igual forma, recientemente con la firma de la gobernadora en la Ley 40-2020, se dispuso un término máximo de 30 días luego de reclamado el crédito para emitir el pago correspondiente.

La primera ejecutiva resaltó que “es nuestra prioridad asegurar una mejor calidad de vida de esta población, que ahora mismo son los más vulnerables. Responsablemente, de ninguna manera podemos permitir que ante la situación del COVID-19 y más ahora que continuamos exhortando seguir observando el distanciamiento social, nuestros ciudadanos de la tercera edad se expongan a ser contagiados. Estamos estableciendo un mecanismo en el proceso de orientación y solicitud de los créditos contributivos reembolsables a nuestros adultos mayores”.