La gobernadora Jenniffer González Colón anunció hoy la expansión histórica del programa de escuelas bilingües a 119 para el beneficio de 15,000 estudiantes del sistema público de educación.

“Este compromiso no quedó escrito únicamente en un programa de gobierno. Se convirtió en una prioridad de nuestra administración porque creemos que el futuro de Puerto Rico comienza en un salón de clases y que ningún niño debe ver limitadas sus oportunidades por el lugar donde nació o por la escuela a la que asiste”, expresó la gobernadora, en un comunicado de prensa.

Explicó que en apenas un año y medio las escuelas bilingües aumentaron de 36 a 119 planteles, llevando este modelo educativo a 55 municipios y beneficiando a más de 15,000 estudiantes en toda la isla.

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González Colón detalló que el objetivo de esta iniciativa trasciende la enseñanza de un segundo idioma y busca preparar a los estudiantes para competir con éxito en una economía cada vez más globalizada.

“Hablar inglés ya no es un lujo; es una herramienta indispensable para abrir puertas en la educación, la ciencia, la tecnología, los negocios y el mundo profesional. Nuestro deber es garantizar que todos los estudiantes de Puerto Rico tengan acceso a esas oportunidades desde la escuela pública”, sostuvo la mandataria.

Destacó que la expansión de las escuelas bilingües forma parte de una visión integral para transformar el sistema educativo y colocar al estudiante en el centro de las decisiones gubernamentales.

Asimismo, reconoció la labor de los maestros, directores, personal escolar y padres, quienes diariamente hacen posible el éxito de estos programas en las comunidades escolares.

“Esta transformación no sería posible sin el compromiso de nuestros educadores y de las familias puertorriqueñas. Ellos son quienes convierten esta política pública en oportunidades reales para miles de niños todos los días”, añadió.

La primera ejecutiva reiteró que fortalecer la educación pública representa la inversión más importante que puede realizar un gobierno, ya que sus resultados trascienden generaciones.

Finalmente, González Colón aseguró que su administración continuará impulsando iniciativas que fortalezcan el sistema educativo y amplíen las oportunidades para las futuras generaciones.