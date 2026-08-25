La pieza necesaria para lograr reparar la avería que afecta a unos 20,000 abonados del embalse La Plata ya llegó a Puerto Rico, confirmó la portavoz de prensa de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Michelle Cobb.

No obstante, la funcionaria rechazó que la proyección sea que para esta noche o en la madrugada se restablezca el servicio, tal y como auguró el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano.

Cobb explicó que, a media mañana, se esperaba que la pieza llegara al taller de la empresa que estará a cargo de la reparación, Cortés Industrial, luego de haber arribado en avión a eso de las 10:30 a.m. de este martes procedente de la empresa Ideal Electric Company, en Mansfield, Ohio.

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Pieza de reemplazo que llegó desde Ohio para lograr reparar la bomba averiada de la represa La Plata. ( Suministrada )

Explicó que una vez esté en el taller, los especialistas montarían la pieza de reemplazo en el motor y luego, trasladarían el motor a la represa La Plata, en Toa Alta.

“Una vez se haga la instalación, en la noche comenzarían a hacerse las pruebas”, precisó.

Auguró que “mañana, en algún momento del día, es que vamos a ver el restablecimiento del servicio”.

En una publicación en Facebook, la Autoridad afirmó que “nuestro compromiso es trabajar ininterrumpidamente durante la tarde y noche de hoy para restablecer la capacidad total de bombeo lo antes posible de la Represa La Plata cuanto antes”.

La portavoz de prensa de la AAA señaló que más tarde en el día se citará a los medios de comunicación para dar una actualización de los trabajos que se realizan para lograr el restablecimiento del servicio a los abonados afectados.

Ayer, la AAA informó que el sistema sirve a 134,349 abonados, de los cuales 20,952 podrían estar experimentando desde bajas presiones hasta intermitencias en el servicio relacionadas con esta situación.

Los sectores que pueden experimentar interrupciones o bajas presiones de manera directa debido a la reducción en el bombeo se encuentran en Bayamón, específicamente en Barrio Pueblo, Buena Vista, Cerro Gordo, Dajaos, Guaraguao Abajo, Guaraguao Arriba, Hato Tejas, Juan Sánchez y Santa Olaya; en Toa Baja, en Candelaria, Media Luna, Sabana Seca y Pajaron; en Toa Alta, en Mucarabones y Ortiz; en Dorado, en Mameyal; y en Guaynabo, en Pueblo Viejo.

Asimismo, la reducción en el bombeo puede ocasionar interrupciones o bajas presiones de manera indirecta en Guaynabo, debido a que limita la recuperación de los niveles de los tanques y de otras instalaciones que distribuyen agua hacia Canta Gallo, Caimito, Camarones, Hato Nuevo, Santa Rosa, Sonadora, Minillas, Torrimar, San Patricio, Pueblo, Pueblo Viejo, Montehiedra, López Cases, Linda Gardens, Lomas del Sol, Sunset Hills, Tintillo, Barrio Río y La Marquesa.

En San Juan, los sectores que pueden experimentar interrupciones o bajas presiones de manera indirecta incluyen Alto Monte, Altos de la Colina, Alturas de Borinquen Gardens, Alturas de Caldas, Betancourt, Borinquen Gardens, Caimito Bonito, Caldas, Camelot, Camn. Fidalgo Díaz, Camn. Guango de Jesús, Camn. Iglesia, Camn. Juana Díaz, Camn. Los Figueroa, Camn. Los Ortega, Camn. Los Romero, Camn. Los Sánchez, Camn. Macicela, Camn. Papo Almestica, Camn. Romaní, Camn. Tabonucal, Camn. Villega, Campiña Court, Canejas, Chalets Las Cumbres, Chapero, Chiclanas I, Córdoba Park, Corea, Court Yard, Dionisio Roldán, Domingo Peña, Ducado Las Cumbres, El Bate, El Llano, Ext. La Alameda, García, Hacienda Las Ceibas, Hillside, Hogar Magaly Díaz, Horizon, Jardines de Caldas, Julito, La Alameda, La Campiña, La Corte, La Cumbre, La Cumbre Gardens, Las Caldas, Las Flores, Los Benítez, Los Cátala I, Los Cátala II, Los González II, Los Mota, Los Noa, Los Sánchez, Los Serrano, Los Velázquez, Mansiones de Caldas, Mansiones de Villanova, Milaville, Mirador de Borinquen, Mirador de Milaville, Mont Blanc, Monte Brisas, Monte Verde Real, Palacio de la Reina, Palacio del Rey, Palacio Real, Palmares de Monteverde y Puntito.