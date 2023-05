La ahora representante a la Cámara, Gretchen Hau Irizarry restó importancia hoy al anuncio del secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago de que impugnará en los tribunales su juramentación para la silla que dejó vacante por el distrito 29 de Cayey y Cidra, el difunto legislador del Partido Popular Democrático (PPD), José Aníbal Díaz Collazo.

Ríos Santiago alega que Hau Irizarry no puede juramentar en su nuevo escaño en la Cámara hasta que se oficialice su renuncia al Senado.

Pero, Hau Irizarry dijo que su renuncia al Senado “es final y firme”y que fue juramentada a la Cámara el pasado 16 de mayo, luego que fue certificada como candidata única al escaño vacante. Indicó que el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández le tomó el juramento y que en la próxima sesión se dará cuenta al cuerpo legislativo.

“Creo que ellos (el PNP) no han podido ver el texto de la carta de renuncia que yo presenté (al Senado) para oficializar mi renuncia. Decía que era final y firme, irrenunciable e irrevocable, una vez juramentara en la Cámara de Representantes. Una vez yo juramentaba en la Cámara, la renuncia en el Senado se hacía inmediata e irrevocable, quedando la vacante abierta para el puesto de senador por el distrito de Guayama”, sostuvo Hau Irizarry”, argumentó.

Indicó que el 9 de mayo sometió su carta de renuncia al Senado, por el escaño que ocupaba como senadora por el distrito de Guayama. El PPD, tenía previsto escoger a su sucesor este sábado en una asamblea de delegados, pero aplazó el proceso para el 4 de junio.

“Tengo entendido que el Secretario de la Cámara le comunica a la Secretaría del Senado para que tenga conocimiento que ya yo juramenté. El Secretario de la Cámara también estuvo conmigo en la juramentación y se radicó copia de la juramentación a través de Secretaría”, dijo para agregar que cuando sesione el Senado se da cuenta de la comunicación que tramitó el Secretario de la Cámara al Secretario del Senado.

“Ya soy la representante”, sostuvo Hau Irizarry, quien atendió a Primera Hora desde su nueva oficina en el anexo de la Cámara. No se trajo su equipo del Senado, sino que trabajará con los empleados que tenía el fenecido representante Díaz Collazo. Describió como “bien fuerte” el proceso de moverse de una cámara a otra.

En torno a sus prioridades en la Cámara destacó que en su agenda están las carreteras en mal estado en Cidra y Cayey, También indicó que en ambos municipios “todavía hay comunidades distantes que tienen problemas de falta de agua y de luz eléctrica”. Dijo además, que ayudará a los alcaldes de Cidra y Cayey “para ver cómo podemos hacer un transporte colectivo con mayor acceso entre ambos municipios”.

Su movida a la Cámara fue impulsada por el alcalde popular de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, con cuya administración municipal laboró como abogada y ayudante ejecutiva por 20 años, antes de llegar a la Legislatura.

Fuentes políticas aseguran que Hau Irizarry busca asegurar su elección para las elecciones de 2024, pues ha trascendido que el PPD tiene problemas en el distrito de Guayama, que se han acentuado con las controversias que han rodeado al también senador de Guayama, Albert Torres Berríos. Otras fuentes entienden que Hau Irizarry sería la eventual sucesora de Ortiz Velázquez en la Alcaldía de Guayama.

Con el cambio del Senado a la Cámara, la legisladora recibirá una disminución salarial de alrededor de $12 mil anuales, pues en el Senado ocupaba la portavocía alterna del PPD, mientras que en la Cámara entró simplemente como representante.

“Ambas cuerpos han tenido una situación histórica con situaciones presupuestarias, así que siempre están allí presentes y a nosotros nos toca hacer buen uso de los dineros disponibles. Acá ciertamente tengo mas que una comisión de las cuatro que tenía en el Senado. Haremos los ajustes correspondientes y no me quita el deseo de seguir sirviendo y no me preocupa cuando uno tiene la carrera de servidor público. Yo estoy para eso, para servir y maximizar los recursos del pueblo”, sostuvo Hau Irizarry.

En el Senado, la legisladora presidía las comisiones de lo Jurídico, Ética, Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor y el Internado Córdova y Fernós. En la Cámara, presidirá la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas.