El tono de voz le cambia a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, cuando habla encantada de su noviazgo con el estudiante de medicina José Yovin Vargas, a quien le dará el “sí, quiero” formalmente en una ceremonia nupcial “íntima y familiar” que se llevará a cabo durante el verano.

La líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) deja a un lado su imagen de persona de carácter fuerte y se escucha relajada cuando habla de su prometido. No se cansa de expresar lo “feliz” y “especial” que la hace sentir José, a quien conoció de una manera casual e inesperada hace año y medio durante un pasadía en La Parguera (Lajas).

Dice sentirse más que plena con su noviazgo y compartió con Primera Hora detalles relevantes del importante paso que dará su historia de amor, qué es lo que la tiene pérdidamente enamorada de su prometido y el tipo de boda que ambos planean para el futuro cercano. De paso, rechazó que vaya a casarse por presiones políticas pues el amor es el único motor para formalizar su relación.

“Ya tengo fecha”, soltó con una carcajada al explicar que las nupcias se llevarán a cabo el 6 de agosto del 2022, un día después de su cumpleaños número 45.

Tras confirmar su compromiso el pasado mes de enero, ahora la abogada está inmersa en los preparativos de la boda que, debido a sus convicciones católicas y devoción a la virgen María, se efectuará por la iglesia en algún punto de San Juan. Por el momento no quiere ofrecer más detalles sobre la ceremonia, aunque anticipó que la recepción será una íntima, entre amigos y familiares.

5 Fotos La comisionada residente en Washington y el estudiante de medicina sellarán su amor con una boda “íntima y familiar” que se llevará a cabo durante el verano.

Además, ya tiene el vestido de novia, pero tampoco quiso soltar prenda sobre el diseñador o diseñadora que tuvo a cargo la confección de la pieza. En otras ocasiones ha trascendido que diseñadores como Harry Robles y Lissa Porrata han vestido a González.

“Le pedí mucho a papá Dios y a la virgen que me permitieran encontrar una persona especial y el año pasado, para enero, nos conocimos y de ahí en adelane todo fue bien rápido, bien lindo”, comenta González quien no ha elegido aún al padrino y madrina de bodas, pero adelantó que analiza varios candidatos.

Detalló que se conocieron cuando ambos disfrutaban de un día de playa en el Cayo Enrique, en La Parguera.

“Él es fan de las tablas de surfing que tienen como un motor y así lo conocí... nos conocimos un viernes y domingo fuimos a dar una vuelta en bote por La Parguera. Desde ese día nos hemos hablado todos los días”, sostuvo.

Asegura que José la hace reír a carcajadas con su jovialidad y buen sentido del humor. “Lo más que me gusta de él es que es un hombre bien seguro de sí mismo. Eso me encanta. Además, es dulce, cariñoso e inteligente. Otra cosa que me fascina de él es que es bien familiar. Es mi soporte y es más político que yo”, cuenta al admitir que establecer una relación amorosa con una mujer de su carácter puede ser intimidante para los hombres. Y para los que tengan dudas, José es penepé de clavo pasao.

A pesar de que su novio estudia medicina en República Dominicana y ella pasa gran parte del tiempo entre la capital federal y Puerto Rico, ambos supieron encontrar un balance que mantiene estable la relación. Aprovechan para encontrarse en días festivos, fines de semana largos y, constantemente, están planificando viajes juntos.

“Hemos viajado mucho y el hecho de que es un hombre bien familiar ha hecho las cosas más fácil. Su familia es mi familia también. Lo primero que hizo José fue invitar a mi mamá a pasar el Día de las Madres con su familia en La Parguera. Mi mamá no está acostumbrada a pasar el día en casa de nadie, pero fue bien bonito porque hubo un bonding bien temprano entre ambas familias, al punto de que todos nos fuimos de vacaciones en un crucero por el Caribe para la Despedida de Año”, destacó al mencionar que su adorada sobrina Emma, de siete años, conoció a José y “se llevan muy bien”.

Fue precisamente en ese viaje, específicamente en el Año Nuevo, que su galán le propuso matrimonio. Tan feliz se sentía la comisionada residente que compartió el momento con sus seguidores a través de las redes sociales. Desde entonces, ha planificado la boda de sus sueños con la ayuda de un coordinador de eventos.

“Cuando nos comprometimos queríamos hacerlo rápido y ahora tenemos esta fecha del 6 de agosto porque es la que nos funciona. Hubiéramos querido hacerla en Semana Santa, era lo idóneo, pero escogimos agosto porque es el día después de mi cumpleaños y es un periodo en el que los dos estamos disponibles”, puntualizó, quien no quiso precisar cuándo José culminará sus estudios en medicina pues “eso es algo personal de él”.

En ocasiones, algunos líderes del ámbito político son presionados a formalizar relaciones, particularmente cuando aspiran a posiciones como la gobernación. Sobre este particular, la comisionada residente, quien nunca ha descartado alguna candidatura a la gobernación, respondió tajantemente que no es persona de reaccionar por presiones políticas ni de otra índole.

“Nunca me he dejado presionar por esas cosas. Siempre supe que quería tener éxito en mi carrera profesional, estuve enfocada y fue lo que hice... y conseguí el amor cuando Dios dispuso y es ahora, y soy bien feliz. Me siento feliz porque tengo una persona que me ama y que yo también amo profundamente. Nos complementamos. Irradio esa alegría y eso también se proyecta en todo lo que hago. Y esto lo hacemos por nosotros, no es por nadie . Nuestra relación es nuestra”, acotó.

Cuando González habla de que ambos se complementan como pareja, se refiere a que han logrado crear un balance entre sus vidas profesionales y personales.

“He aprendido con él a tener tiempo para mí y yo no sabía lo que era eso. Y eso me hace estar más enfocada. A mí me encanta lo que hago y él lo entiende perfectamente, me pregunta, discutimos las noticias y eso también es divino”, sostiene la amante de boleros de Los Panchos y Los Conde, melodías que hizo suyas luego de un desamor, según reveló en una entrevista con este diario hace 10 años.