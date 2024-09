Con Voto2024, Primera Hora recorre todos los municipios de Puerto Rico para conocer el sentir de los ciudadanos antes de las elecciones generales. Cuáles son sus mayores preocupaciones y qué acciones toman los alcaldes y alcaldesas ante los problemas expuestos, lo leerás en nuestra edición impresa y en primerahora.com

Yabucoa. Han pasado siete años, pero aún sangra la herida.

Si bien es cierto que la Isla entera sufrió los estragos del paso del feroz del huracán María en septiembre de 2017, fueron los residentes de Yabucoa quienes más estuvieron expuestos a sus fuertes vientos y lluvias, pues el municipio fue el punto de entrada de su trayectoria por Puerto Rico.

Según residentes que conversaron con Primera Hora bajo condición de anonimato, desde aquel entonces la red energética nunca se ha estabilizado por completo, por lo que las fluctuaciones del servicio no se limitan a LUMA Energy, que comenzó a administrar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir de junio de 2021.

“Hay mucha gente en (el barrio) Camino Nuevo que están con bajones de luz todavía. Hay un señor encamado que se le quemó la máquina por los bajones de luz”, relató una señora.

“En este pueblo no hay mejoría”, lamentó.

Su esposo, de 52 años, del barrio Martorell Arriba, sí hizo la aseveración de que, aunque los problemas datan antes de la llegada de LUMA, la empresa ha hecho poco para mitigar la situación.

“Pasó un ‘truck’ y se llevó la cablería de un poste enredá (en Camino Nuevo) que tumbó el poste y tó. Pero, desde que fue LUMA a resolver el cable y los postes, ahora tienen problemas con la luz, que no me explico”, observó.

Ambos se refirieron a los campos de Yabucoa como lugares “olvidados”, recordando que aun cuando estaban en plena emergencia por María, tuvieron que acudir a pueblos vecinos para recibir ayuda.

La historia no es nueva, siendo el barrio Camino Nuevo tema de interés cuando el noticiario Noticentro (WAPA TV) destapó las precarias condiciones que vive un adulto mayor en esta área, sobre todo luego del paso de la tormenta tropical Ernesto, que se convirtió en huracán en el Atlántico.

“Cuando vienen huracanes, siempre entran por Yabucoa, porque no encuentran otro territorio por donde entrar y es donde menos recibimos ayuda, porque para María, nosotros que vivíamos en Yabucoa, en Calabazas, tuvimos que ir a Humacao a buscar ayuda. No llegaron ayudas. En cuestión de ayudas, no dan”, puntualizó la mujer.

“El huracán entra por Yabucoa, con la más fuerza que entra, (somos) los más perjudicados, (pero) fuimos los que menos ayuda que recibimos”, repitió.

Las condiciones de las carreteras no son las mejores. ( Suministrada )

Los problemas de las áreas rurales del municipio costero no se limitan a la inestabilidad de la energía eléctrica, sino también a la falta de mantenimiento a las carreteras “en todos los barrios”, acordaron.

El padre de la mujer que conversó con este medio tiene 94 años y vive en un área de Martorell Arriba de difícil acceso, lo que limitaría el paso de una ambulancia, indicó.

“Si en algún momento tiene que entrar una ambulancia, no va a entrar”, sostuvo al subrayar que el municipio ha hecho poco para la mejoría del pueblo, ya que “no se ve nada bueno”.

Mientras, el hombre que conversó con este diario también utilizó este barrio como referencia, asegurando que durante el transcurso de su vida solo recuerda que se ha asfaltado en dos ocasiones los caminos que conducen a Martorell Arriba.

“Cuando yo me criaba, aquello lo que había era un camino en tierra. Te puedo decir que en 52 años que yo tengo lo que se ha embreado ha sido dos veces nada más. (Ha mejorado), pero bien poquitito”, indicó al señalar que esto ha sido un problema “de siempre”.

“(Hay que) arreglar las carreteras de los campos en todos los barrios. Lo que pasa es que el municipio embrea en zonas (urbanas) nada más, pero para los campos no sube y yo te puedo decir que es así, porque por donde yo vivía, la carretera está, pero malísima”, continuó el hombre.

Ángel Santana, otro yabucoeño que conversó con Primera Hora y admitió que allí hace falta atender “varias cosas”, por su parte, apuntó que lo que más apremia es la explotación de sus recursos naturales para atraer el turismo. Máxime, se debería aprovechar mejor el Boulevard del Puerto de Yabucoa para servir como un atractivo económico.

Ángel Santana ( Suministrada )

“Aquí el turismo deberían aprovecharlo y ampliarlo más”, resaltó Santana nombrando las playas que embellecen las costas del municipio.

Los residentes apuntan al sector turístico como uno a desarrollar. ( Suministrada )

“Esa playa de Yabucoa deberían explotarlo y sacarle provecho, especialmente el Boulevard (del Puerto de Yabucoa). (Deberían sacarle) más provecho”, reiteró al confesar que a la administración municipal “le falta” para garantizarle una calidad de vida óptima a los 30,426 residentes, contabilizados por el Buró del Censo de los Estados Unidos en el 2020.

Otro aspecto que aportaría a la economía es la inauguración de la Plaza del Mercado en el casco urbano, que está bajo construcción, así como la apertura de un sinnúmero de negocios cerrados, mencionó la mujer que no se quiso identificar.

Esperan por la apertura de la Plaza del Mercado, que está en construcción. ( Suministrada )

“(Hay) muchos establecimientos en buenas condiciones y cerrados. Tú vienes al pueblo y no encuentras tiendas. Hay más negocios cerrados que abiertos”, dijo mientras señalaba a edificios cuyas puertas estaban con candados, recordando los negocios que un día fueron.

