Desde que el secretario de Salud, Víctor Ramos Parés, informó que la mayoría de los candidatos a médicos del país no pasaron la reválida, la pregunta que resuena es si el primer caballero del País, José Yovín Vargas Llavona, finalmente se convirtió en un médico licenciado.

La gobernadora Jenniffer González Colón no respondió este jueves esa pregunta.

“Pero, es que eso es un asunto personal”, soltó, durante una conferencia de prensa en Ponce.

Luego, le cuestionó a la periodista Ivette Sosa, de Telenoticias, si su pregunta que había hecho respondía a que Vargas Llavona va a ser su médico.

“¿Va a ser tu médico?“, fueron las palabras precisas con la que ripostó el cuestionamiento.

La reportera le respondió que pudiese ser. De inmediato, González Colón se rió y pasó a expandir su respuesta.

“Él está trabajando. (No dijo en dónde). Así que eso es un asunto, verdad... Yo no recibo los resultados de la reválida de ningún aspirante. Así que no me corresponde a mí dar información de nada. Eso no le afecta nada al pueblo de Puerto Rico”, sentenció.

Vargas Llavona tomó la reválida en diciembre pasado, pero tuvo que repetir una parte en enero, al igual que los demás candidatos a médicos. La repetición se debió a unos errores cometidos por el ente que administra la prueba, la Universidad Central del Caribe.

En medio de estos problemas, el 48% de los profesionales que buscaban revalidar aprobaron la parte clínica del examen y alrededor de un 20% la sección de ciencias básicas, reveló el secretario de Salud en una entrevista radial (Primer Round de Magic).