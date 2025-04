El zar de energía, Josué Colón, confirmó la sorpresiva salida de todas las plantas de generación de energía, dejando al país a oscuras.

“El apagón fue completo”, precisó el funcionario a Primera Hora.

Según promedió, “con toda certeza va a tomar hoy y mañana (en regresar la energía eléctrica), si no hubo un daño mayor en las unidades. No se va a restablecer el servicio a toda la clientela durante el día de hoy. Va a tomar tiempo. Va a tomar toda la tarde y noche de hoy y todo el día de mañana, si no ocurrió alguna avería o daño permanente, que al presente no tengo la información”.

PUBLICIDAD

Relacionadas Se registra apagón general este Miércoles Santo

Colón informó que todavía no se conoce una causa certera de lo que pudo ocasionar el apagón. Pero, reveló que se cree que todo comenzó en la central San Juan.

“Aparenta que se origina en alguna situación que afectó las unidades del ciclo combinado de San Juan, pero todavía eso no es concluyente”, indicó.

De manera preliminar, comentó que las unidades generatrices con las que cuenta el país, Palo Seco, San Juan, Aguirre, Costa Sur, EcoEléctrica y AES Puerto Rico, así como las unidades de resguardo no registran daños.

“Pero, obviamente, se está inspeccionando bien ahora. Ellos están estabilizando cada una de ellas, asegurándose que no ocurra daño en las turbinas y generadores. Una vez eso se complete, se va a comenzar con el proceso de arranque del sistema, a través de las unidades de ‘black start’ que tiene el sistema de generación”, detalló Colón.

De inmediato, el funcionario comentó que no hubo señales de que este apagón se registraría, ya que había energía en reserva.

“Este servidor no esperaba que ocurriera una situación como esta”, aceptó.

El zar de la energía llamó, de inmediato, al pueblo a tomar las previsiones para enfrentar esta falta de energía por las próximas horas.

“La clientela que tome las medidas en carácter familiar, mientras se restablece el sistema de energía de Puerto Rico con Genera y el operador privado a cargo del sistema”, concluyó.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González, que se encuentra fuera del país, escribió en sus redes sociales que su administración atiende la emergencia causada por el apagón.

“Tanto la gobernadora interina, Veronica Ferraiuoli, como el zar de energía, Josué Colón, están trabajando diligentemente con todo el componente energético ante el apagón que ha afectado a un gran número de clientes. Tan pronto se tengan más detalles de la causa del apagón y el tiempo en que se restablecerá el servicio, se estará informando”, indica la publicación.