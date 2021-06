El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, comparó hoy el presupuesto que defiende el gobernador Pedro Pierluisi con “un difunto”, pues dijo que la propuesta del Ejecutivo fue descartada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desde el pasado 4 de mayo.

El legislador y exsecretario de Hacienda dijo que el Senado aprobará este jueves la versión de la Cámara que contiene la asignación presupuestaria para los gastos del gobierno central para el año fiscal 2021-2022 con cargo al Fondo General.

Zaragoza no prevé que la medida sufra cambios sustanciales en el Senado.

“El gobernador lo que está haciendo, en esencia, es como hacemos en los funerales: decir lo bueno que era el difunto. Y, obviamente, siempre los difuntos son buenos. Tú nunca ves un difunto que sea malo. Pues eso es lo que está diciendo: ‘tan bueno que era’, tan bueno que era el presupuesto que no le aprobaron”, dijo el senador de la mayoría popular al reaccionar a las expresiones del gobernador, quien criticó el presupuesto que aprobó la Cámara y emplazó al Senado a “corregir los errores”.

“Ese presupuesto (el que propuso el Ejecutivo) no existe. Ahora mismo hay dos presupuestos corriendo, el de nosotros y el de la Junta. Ya la Junta le dijo al gobernador ‘esto no está en cumplimiento con el plan fiscal, descártalo’”, sostuvo en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Indicó Zaragoza que los cambios que incluye la versión del presupuesto que aprobarían las cámaras legislativas “han sido discutidos con la Junta de Control Fiscal”.

“No es que yo voy a zumbar eso pa’ allá ahora pa’ que me den una galleta y me envíen una carta de ‘non-compliance’ (incumplimiento) como le hicieron al gobernador. Al gobernador le enviaron esa carta, está en ‘non-compliance’ y ahí murió”, dijo para agregar que la Junta le envió la carta al Primer Ejecutivo el pasado 4 de mayo.

“Por eso digo que estamos como en los funerales: ‘tan bueno que era’. Pero ese, descártalo, porque ya no existe. No me vengan a comparar el tuyo con el mío”, añadió Zaragoza.

Rechazó que la Legislatura se haya aumentado el presupuesto operacional y dijo que la JSF dio paso a una asignación de alrededor de $6 millones para comenzar a reparar la cúpula y el techo del Capitolio que está en avanzado estado de deterioro. Además, dijo que se destinan otros $5 millones para la liquidación de empleados de Cámara y Senado de la pasada administración y que se incluye otra partida para el pago de la deuda de agua y luz.

El senador dijo que no podía asegurar que el Senado no le haga enmiendas al presupuesto. “El ‘floor’ (hemiciclo) es muy dinámico, pero ahora mismo estamos repasando las enmiendas que se le hicieron en el ‘floor’ en la Cámara y las estoy segregando entre las que son de chavos y las que no son de chavos”, explicó Zaragoza.

Mencionó que le preocupa la enmienda que le hizo a último momento la Cámara para aumentar en $15 millones la partida del Departamento de Corrección y Rehabilitación porque “esa es de chavos y no se ha discutido con la Junta”. No obstante, indicó que defenderían el alza ante la JSF.

“Todas las demás, de chavos, la UPR, municipios, policía y todo eso, está cuadrado con la Junta. Nos guste o no nos guste, la Junta está ahí y hay que bregar con ella. Hay unas enmiendas que son de lenguaje y otras que son de dinero. De igual forma acá en el ‘floor’ podrían surgir enmiendas de dólares o de narrativa de alguna cláusula”, sostuvo.

Zaragoza indicó que no le sorprendería que el presupuesto sea referido a un comité de conferencias de Cámara y Senado, para armonizar las diferencias antes de pasarlo a la firma del gobernador.

Dijo que entre hoy y mañana haría una presentación a las minorías legislativas sobre el plan presupuestario del gobierno para el nuevo año fiscal. En la tarde de hoy, detalló que le haría la presentación al senador independiente, José Vargas Vidot y a personal de la oficina de la senadora Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad.

Agregó que mañana haría lo propio, con los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana y la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

“A la minoría penepé también estamos pensando darle por lo menos un documento, que sepan qué es lo que estamos haciendo”, indicó.

Zaragoza dijo que “ahora mismo” no hay enmiendas identificadas, pero no descartó que en el hemiciclo surjan “preocupaciones” de los senadores de distrito.