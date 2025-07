Zayira Jordán Conde pisó ayer por primera vez en su vida el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para iniciar sus funciones como presidenta de la institución educativa.

“Nunca había entrado aquí”, dijo cándidamente, cobijada por la sombra de la Capilla de las Bambúas.

Lo más cercano a esta universidad que había tenido era que su padre, Jaime Jordán Molero, quien fue fundador del recinto de Utuado de la UPR. Pero, afirmó que en su recuerdo de la niñez no tiene registrado una visita a este acogedor espacio verde dentro de la zona metropolitana en el que ubica el edificio de Administración, desde donde se dispone a dirigir los destinos de la principal institución educativa del país. No obstante, aseguró que su visión externa es lo que necesita la UPR para transformarse.

Jordán Conde llegó cargada de planes y entusiasmada del nuevo reto que tiene ante sí, tras ser seleccionada el pasado 21 de junio por la Junta de Gobierno de la UPR como presidenta de la institución.

En entrevista con Primera Hora, reiteró que buscará mantener un diálogo abierto con la comunidad, habló sobre la probabilidad del cierre de recintos, de cambios en el currículo y de propuestas para allegar más fondos y más matrícula. Conoce lo que tuvo que decir:

"Lo que me hace merecedora de ocupar la presidencia de la UPR es mi trayectoria", dijo Zayira Jordán, durante una entrevista en la Capilla de los Bambúes en el Jardín Botánico . FOTO POR: Ramón " Tonito " Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

¿Quién es Zayira Jordán Conde que le hace merecedora de ocupar la presidencia de la UPR?

“Lo que me hace merecedora de ocupar la presidencia de la UPR es mi trayectoria, y más que nada el saber que he cumplido con un sinnúmero de elementos como, por ejemplo, la dedicación, la perseverancia. Más que carrera profesional y académica que habla por sí sola, yo creo que el líder para la UPR que yo represento, la líder en este caso, es la líder que necesita la Universidad y que se merece la Universidad en estos momentos”.

¿Por qué razón?

“La Universidad, indudablemente, el pueblo reconoce que está en un momento que requiere una transformación y esa transformación no se puede dar, sino a través de un insumo externo. Esa visión fresca de lo que constituye la educación superior a nivel mundial, la aporto yo”.

El no haber estado ligada a la UPR y ser este ente externo lo que ha generado es resistencia. ¿Qué dice sobre ello?

“Con respecto a la resistencia ha enfrentado mi candidatura y yo como candidata, y ahora como presidenta, invito a la comunidad universitaria a abrir su conciencia al entendimiento de que los insumos externos en una sociedad son necesarios y nos hacen evolucionar. De hecho, en la academia, incluso las agencias reguladoras, lo ven con buenos ojos, ven con buenos ojos lo que se denominaría una polinización cruzada de conocimientos. Y eso es lo que aporto yo como nueva presidenta, en oposición a lo que se conoce como ‘inbreeding’. ‘Inbreeding’ se refiere a solamente tener elementos internos que refuerzan la visión que existe. Así que, ante la situación que confronta la UPR en estos momentos, es necesario una nueva visión y eso lo aporto yo en esta nueva presidencia”.

¿Qué es lo que ha detectado que enfrenta la UPR que puede ayudar a resolver?

“Sí, hay muchos factores que enfrenta la UPR en estos momentos. Primeramente, a nivel global, no solamente la UPR, sino la academia como un todo, enfrenta el advenimiento y la evolución de la tecnología. En el pasado, los modelos de cientos de años de la academia se basaban en recursos limitados, escasez, escasez de profesores, escasez de salones, escasez de diplomas. Con el advenimiento del internet tenemos cursos masivos que puede tomar un estudiante de Pakistán, por decir algo lejano, en Puerto Rico a través de cursos a distancia. Así que el modelo pasado de escasez, que lleva cientos de años operando, tiene que dar paso a ese entendimiento de la tecnología y de cómo las personas la estamos utilizando y cómo esa tecnología ayuda a democratizar la educación.

Otros factores más locales son la demografía en Puerto Rico, el envejecimiento de nuestra población. Vamos a tener menos estudiantes, así que hay que buscar otros tipos de estudiantes. La Universidad tiene el deber de servir a todo tipo de estudiantes, no solamente en Puerto Rico, personas quizá de edad avanzada, personas que ya son profesionales y quieren readiestramiento, sino también a nivel nacional. Los puertorriqueños que se han ido y están en Estados Unidos podrían cursar estudios en la Universidad a través de educación a distancia o incluso volver a radicarse en Puerto Rico, las comunidades hispanas en los estados, incluso estudiantes internacionales. Así que tenemos el factor global, el factor local y, entonces, aparte de eso también tenemos el factor financiero, que es de todos conocidos, la limitación del presupuesto a raíz de la implementación de la Junta de Control Fiscal. Estamos trabajando con un presupuesto mucho más limitado que hace 10, 20 años (de $566 millones). Así que esos son factores complejos que podrían verse como desventajas, pero también se pueden ver como oportunidades”.

¿Cuáles son sus planes inmediatos para la UPR a un mes de iniciar las clases?

“Ya yo tengo un plan de trabajo que había diseñado antes de que se diera el nombramiento. Estaba preparada. En estos primeros días ya habrán observado que he estado en reuniones con los gremios, con los representantes estudiantiles para conocer a la comunidad universitaria y en estas primeras dos semanas estaré evaluando el equipo y habilitando un equipo que me permita implementar el plan propuesto. El plan propuesto en mi campaña está alineado con el plan estratégico de la Universidad, con el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal y con la política de gobierno establecida”.

¿Cuál es ese plan?

El plan consiste de cinco pilares. El primero es admisión abierta. En ese sentido, ese pilar lo que busca es reconocer la responsabilidad de la universidad con los estudiantes puertorriqueños que han pasado a través de varias situaciones en estos últimos ocho años. Pandemias, terremotos, huracanes y por consecuencia se encuentran posiblemente con algunas lagunas dentro de su conocimiento. De hecho, hay datos que prueban que el Departamento de Educación, nuestros estudiantes demuestran un nivel de desempeño satisfactorio solamente en alrededor de un tercio. Así que la universidad viene llamada a colaborar con el Departamento de Educación y atender esa responsabilidad de proveer los estudios que esos estudiantes van a estar buscando. Esa es la admisión abierta. Está alineada también con el proyecto que está, entiendo yo, para la firma de la gobernadora, el proyecto de admisión automática que va a requerir que admitamos en la universidad automáticamente a aquellos estudiantes que están en cierto nivel en términos de su promedio y entonces la universidad tiene ese compromiso y ese pilar atiende eso”.

¿Se aceptarían a estudiantes sin necesidad de examen de admisión?

“Hay varias vías en cómo implementar esta iniciativa y no necesariamente comprometen la calidad y la excelencia a la que está acostumbrada la UPR, así que esas vías las tenemos que implementar durante este año académico”.

¿Cuáles son los otros pilares?

“El segundo es la diversificación de ofertas y modalidades. La Universidad tiene una oferta limitada a distancia necesitamos incrementar esa oferta dramáticamente, escalonado obviamente. Pero, siendo bien agresivo en esa oferta a distancia, porque eso es lo que nos va a permitir entrar a los mercados de Estados Unidos y a nivel internacional más agresivamente. Tenemos que repasar nuestro currículo y hacer revisiones para reconocer el rol de la inteligencia artificial, la necesidad de ofrecer educación en empresarismo a nuestros jóvenes, y reconocer que estas nuevas generaciones quieren cursos cortos y poder salir de la Universidad o del centro de educación postsecundaria rápido para poder tener movilidad social. Eso es una demanda de esta generación. Ese es el segundo pilar.

El tercer pilar tiene que ver con la expansión de la propiedad intelectual. La universidad solamente tiene un poco más de 100 patentes. Tenemos el deber de crear una estructura de propiedad intelectual, porque en Puerto Rico hay el potencial y hay la creatividad, y eso nos va a generar ingresos.

El cuarto pilar tiene que ver con la diversificación de ingresos. Necesitamos crecer nuestro Fondo Dotal, (el cual respalda las actividades académicas, de creación e investigación de estudiantes graduados y subgraduados), entre otras cosas. Hay muchas otras avenidas de ingresos, pero el Fondo Dotal es uno de los elementos que más posible expansión y crecimiento puede crear.

Y, finalmente, tenemos reclutamiento. Reclutamiento no solo a nivel local agresivamente, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Localmente, yo tengo propuesto un proyecto que vamos a evaluar y determinar su viabilidad. Entiendo que podemos implementarlo fácilmente, que sería la transformación de la solicitud de admisión. Crear un sistema a través del cual los estudiantes, en lugar de tener solamente la capacidad para solicitar tres posibilidades dentro del sistema de la UPR, tres posibles programas, y posiblemente recibir una carta de rechazo, porque se da el caso, que los recintos y que todos los programas existentes evalúan el perfil del estudiante y determinen para qué ese estudiante está posiblemente admitido. Y así el estudiante ve cuáles son sus posibilidades. Como quien dice, viramos la tortilla y en lugar de causarle un evento triste, un evento que puede ser frustrante para un estudiante, recibir una carta de rechazo, pues, ofrecerle una alternativa al estudiante”.

¿Cuánto tiempo necesita para que se vea un cambio?

“Debemos estar viendo ya progreso en algunos de esos aspectos en el primer año. Es urgente, por ejemplo, atender la matrícula baja en el recinto de Utuado, eso para mí es un proyecto primordial que cae debajo de todas de todos esos posibles pilares. Así que ahí yo me propongo hacer cosas específicas para posiblemente utilizar ese recinto como uno de los modelos”.

¿Va a cambiar las administraciones de los recintos?

“Yo voy a evaluar el personal que me responde a mí directamente, a determinar cuál ha sido su desempeño. Y si la persona, si ese empleado, ha desempeñado satisfactoriamente, no tiene por qué preocuparse”.

¿Se van a cerrar recintos?

“Nadie puede decir que eso no es una posible opción, pero no es la opción A. Por ejemplo, en Utuado yo pienso que hay un gran potencial que no ha sido explotado, así que yo pienso que cada uno de los recintos debe tener la oportunidad de mostrar la capacidad y el potencial que tiene y, si en algún momento, entonces, vemos que no es viable, pues tendremos que tomar decisiones.

A mí me gustaría que cada uno de los recintos tenga, por decirlo así, una especialización en atender un problema o uno de los elementos de nuestro desarrollo económico. En Utuado, la fundación se basó en atender la agricultura. Yo creo que a este punto Utuado puede aportar a todos los temas de sostenibilidad. Así que esa es la dirección que estoy tomando con el proyecto para Utuado”.

Zayira Jordán es la primera mujer que ocupa el cargo en propiedad de presidenta de la UPR. FOTO POR: Ramón " Tonito " Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

¿Algún otro enfoque o programa que vaya a implementar en los recintos?

“Mi peritaje, específicamente, es en ciberseguridad. Me parece que tenemos que desarrollar un programa de ciberseguridad para la UPR. El recinto de Río Piedras es el primer centro de excelencia académica en educación en ciberseguridad, así que es natural que desarrollemos un programa específico sobre ese campo”.

¿En qué oferta se distinguirían los demás recintos?

“Cada recinto tiende a tener, por decirlo así, un sabor. Pero, en este punto, pues, tendría que consultar la literatura y la comunidad universitaria para determinar qué dirección queremos tomar. Son mis ideas, pero yo no voy a imponerlo”.

¿Eliminará cursos o programas educativos?

“Mira, no es mi teoría, es un estudio que se condujo en la universidad en el 2023, donde se evidencia que hay duplicidad, redundancia de programas. Hay que tomar ese estudio como base, revisitar para determinar cuán actualizado está, si ha habido algunos cambios. Y, a partir de eso, entonces, en consulta con la comunidad universitaria, determinar qué queremos hacer para poder ser viable, para poder tener sostenibilidad financiera”.

La UPR enfrenta un problema de infraestructura y hongos en los salones. ¿Qué va a hacer para atender esta problemática?

“El comité de transición está trabajando con el estado de la Universidad como está en este momento. Yo asumo la presidencia el primero de julio, tengo un mes y un poco más para lidiar con las situaciones que tengamos en este momento. La realidad es que el presupuesto de mantenimiento y remodelación de la Universidad es una tercera parte de lo que debería ser. Así que, a más largo plazo, yo me propongo establecer Alianzas Público-Privadas, dentro de lo que sea posible, para rehabilitar esos edificios y permitir incluso el recabar ingresos del uso de esas”.

La UPR se ha reconocido por sus manifestaciones. ¿Cómo lidiará con ellas?

“Con respecto a las manifestaciones y protestas, los estudiantes tienen derecho a su libre expresión y también otros estudiantes que no quieran expresarse o que quieran ir a clases también tienen derecho a recibir los servicios. Así que tenemos que establecer un balance. La manifestación y las protestas y los cierres y ese tipo de medida drástica debe ser la última medida. En ese sentido, yo le ofrezco a los estudiantes, a la comunidad universitaria el diálogo respetuoso. Hay unas mesas de diálogo establecidas para este tipo de procesos que se llevará a cabo dependiendo de la situación. Así que yo espero que podamos permanecer con esas líneas abiertas de diálogo que ya procure establecer o por lo menos comenzar a establecer desde la semana pasada”.

Las organizaciones estudiantiles mostraron resistencia a su designación y lanzaron advertencias. ¿Le preocupa que puedan realizar una manifestación?

“Pienso que ellos tienen todo el derecho a expresarse. Entiendo que hemos llegado a comenzar a establecer una relación cordial, así que no veo la necesidad a este punto. Pero, yo no puedo predecir qué es lo que va a suceder”.

Cuando concluya su presidencia, ¿cómo quiere ser recordada?

“Que contribuí a propiciar más oportunidades para los jóvenes puertorriqueños”.

¿A qué punto llevará a la UPR?

“Yo quiero llevar a la UPR a que sea una inspiración, que ofrezca esperanza para Puerto Rico, que asuma el rol que le corresponde en el desarrollo económico y social de Puerto Rico, que sea motor para la movilidad social y para el desarrollo económico”.

¿Permitiría que la política se inmiscuya en asuntos de la UPR?

Yo no puedo permitir que la política se inmiscuya. La política se inmiscuye quiera lo yo o no lo quiera”.

Por haber sido parte de la campaña de la gobernadora Jenniffer González Colón, ¿en algún momento se le prometió el cargo?

“La invitación (de participar en) la plataforma se dio en su momento, la invitación al comité de transición se dio en su momento. Yo no esperaba la invitación y me sentí sumamente honrada de la oportunidad de contribuir y así lo hice, así aporté. La oportunidad de presentar mi candidatura a la presidencia de la UPR surge en su momento, cuando se dio el proceso de búsqueda, y no ha habido ningún ofrecimiento nunca de por medio”.

Su cercanía a la política, ¿en algo afectaría la autonomía que reclaman los estudiantes para la UPR?

“La Universidad no es sólo un reflejo de la sociedad y debe ser un espacio para la discusión de ideas y para que todos estemos representados. Yo, como académica, y en mi historial como profesional, administradora de otra institución (Atlantic University), así lo he reflejado. El campus, el recinto, el sistema en este caso, protege los derechos de los estudiantes, los derechos a libre expresión, y así debe ser con toda la comunidad universitaria. Todos tenemos el derecho a expresar nuestras ideologías. Yo, como presidenta, tengo un compromiso de habilitar el espacio para que ese ambiente se dé”.

El haberse declarado culpable de delitos menos graves en el 2002 por “interferir con un acto oficial” en el estado de Iowa, ¿en algo la inhabilita a ocupar la presidencia de la UPR?

“A ningún candidato se le requirió entregar ese tipo de información y yo he aclarado el récord de que lo que sucedió en ese momento fue, entiendo yo, un esfuerzo de hacer valer la justicia. Así que yo pienso que hice bien y no me arrepiento”.

Eso pudiese ser un ejemplo a los estudiantes, quienes realizan manifestaciones por reclamos sociales.

“Coincido en los estudiantes en que buscamos la justicia. Es posible que no veamos los mismos métodos o la justicia en la percepción de ellos. Es posible que no sea necesariamente la misma. Pero, al fin y al cabo, buscando la justicia no creo que se cometan, no creo que caigas en conductas que pueden ser reprensibles en ese sentido”.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que usted no era la mejor opción para ocupar este cargo. ¿Qué le parece?

“Él tiene derecho a su opinión”.

¿Va a hacer que cambie su opinión?

“Él tendrá que ver la evidencia y juzgará él”.