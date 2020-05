El Zoológico Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez trabaja de manera parcial, en medio de la emergencia por el coronavirus, con el personal esencial que cubre la necesidad de limpieza de las exhibiciones, distribución de alimentos a los animales y mantenimiento de áreas verdes.

Así lo aseguró Gerardo Hernández, secretario auxiliar de Parques Nacionales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al detallar que cinco biólogos y alrededor de 12 cuidadores están a cargo de realizar las labores.

“Están viniendo en unos turnos de trabajo en que podamos cubrir todo lo que es la limpieza de las exhibiciones, incluso en el área donde duermen los animales y la distribución de todos los alimentos de cada uno de los animales tomando, obviamente, todas las medidas de seguridad que tienen que tomar”, sostuvo el funcionario en entrevista con Primera Hora.

“Tenemos abastos de ‘handsanitizer’, mascarillas, guantes para el personal, que todos trabajen de forma segura. Estamos dándoles mantenimiento a las áreas verdes del parque en la medida del tiempo que hemos determinado, en un acuerdo de horario de mediodía, donde el personal se reporta, hace sus funciones y su trabajo, y se mantiene ‘on call’ en caso de que suceda cualquier situación con cualquier animal. Entendemos que hasta ahora no ha pasado nada, pero que se le está dando la mejor calidad de vida a los animales dentro de este incidente del COVID”, añadió.

Sostuvo que realizan “el esfuerzo máximo para que estos animales se mantengan en la mejor condición posible y que prontamente podamos rehabilitar para el servicio de Puerto Rico”.

DRNa aseguró que Mundi está saludable y es bien cuidada. Esta foto suministrada es de hace una semana, según informó la agencia.

Sobre la elefanta Mundi aseguró que está bien de salud y siendo atendida.

“Mundi, al igual que todos los animales, está perfectamente bien y superbién alimentada. No tiene al momento ninguna condición que afecte su salud”, explicó el secretario auxiliar.

Indicó, además, que la reapertura del parque, que alberga a 284 animales, no está descartada en un futuro.

Aunque no hay la certeza de que el virus pueda ser transmitido de una persona a un animal y viceversa, Hernández reiteró que en el parque se toman todas las medidas de seguridad necesarias.

Pero ¿existe la posibilidad de contagio?, se le cuestionó.

“Esa pregunta no te la puedo contestar porque no soy veterinario, pero no ha habido ningún contacto de condición de enfermedad ni previo al COVID ni durante el COVID. No hemos tenido ningún incidente de contagio o enfermedad del personal. Por eso le pedimos que tomen todas medidas necesarias por si en algún momento dado ellos tienen algún contacto directo aquí en el área de la oficina. Se le pide que tomen todas las medidas de protección por otros compañeros que están en el área y no queremos tener esas preocupaciones aquí en el parque”, dijo.

“Nosotros tomamos las debidas precauciones para que el personal del zoológico, todo el personal se cuide”, añadió.

También en el Bosque Cambalache

En el Centro de Especies Exóticas en el Bosque Cambalache en Arecibo también toman sus precauciones.

El teniente Ángel Atienza, del Cuerpo de Vigilantes del (DRNA), indicó que la posibilidad de trasmisión es algo que se está investigando, pero dentro de lo que conoce, no sucede.

Sin embargo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) sostiene que “todo parece indicar que en algunas situaciones las personas pueden transmitirlo a los animales”.

Incluso, informa que un tigre con una enfermedad respiratoria en el Zoológico de Nueva York es el primer caso de un animal con resultado positivo a coronavirus en Estados Unidos.

De igual manera, el CDC dice tener conocimiento de casos de mascotas (perros y gatos) infectados con el virus luego de estar en contacto con personas positivas al COVID-19.

“Hay muchos coronavirus y aunque estaban diciendo que había un tigre contagiado con coronavirus, no necesariamente es una enfermedad zoonótica, una enfermedad que se pueda transmitir de ser humano a un animal o de animal a ser humano. Puede haber otros coronavirus… eso se está investigando, si se puede pasar o no, pero que yo conozca, no”, puntualizó.

En tanto, aseguró que en Cambalache la posibilidad es remota, porque no se permite la entrada de personas.

“En Cambalache no podría pasar, porque aquí no se permite la entrada de gente y aquí no hay nadie contagiado, así que no creo. No hay entrada de personas, las personas que trabajan con los animales siempre son los mismos y no hay contagio”, sostuvo.

Atienza manifestó que aunque el trabajo le requiere de antemano ciertos controles de seguridad, con la situación de la pandemia los han duplicado. Dijo que como requisito, todo el personal trabaja con mascarillas, guantes y se le proporcionó productos desinfectantes y jabón antibacterial para sus cuidados.

El Centro, aunque permanece cerrado al público desde los estragos ocasionados por el huracán María (2017), su personal continúa trabajando 24 horas al día y se han dedicado al mantenimiento de las áreas, según indicó el teniente.

Explicó que los animales se encuentran en buen estado y las especies nativas están en su tiempo de reproducción.

“Nos ha llegado mucho animal rehabilitado y estamos trabajando con ellos… los pelícanos, que este es el tiempo de los pelícanos bebés. Ahora con la primavera casi todo se reproduce. Tenemos ahora para la liberación de 17 tortugas nativas, y ahora vienen las boas de Puerto Rico. Este es un tiempo bien reproductivo para las especies nativas y los exóticos que se tienen allí, pues se tienen muy bien”, dijo.

Entre los animales exóticos existen alrededor de 13 monos, caimanes, mapaches, boas constrictor y tortugas exóticas legales, entre otros.