Pareja de ancianos fallece a pocos minutos uno de otro en Pensilvania

Erie, Pensilvania. Dos ancianos con casi 45 años de casados murieron con escasos minutos de diferencia uno del otro, informaron sus familiares.

Clair "Cos" Vance visitaba diariamente el hogar de la tercera edad donde residía su esposa Jeanne, de 70 años, que tenía problemas de salud y movilidad. Sin embargo, las visitas cesaron la semana pasada, cuando fue hospitalizado con una enfermedad similar a la influenza.

Erie couple dies within minutes of each other https://t.co/ve42cGW875 pic.twitter.com/zchAdKFAgI