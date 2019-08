Críticas las estaciones de Bomberos de Ceiba y Naguabo Por Lester Jiménez / Para Primera Hora , Por Cesiach López Maldonado / Para Primera Hora 08/29/2019 |08:23 p.m.

En las Estaciones del Cuerpo de Bomberos de Ceiba y Naguabo, los esfuerzos del Gobierno para el mantenimiento y la reparación de la estructura son nulos, denunciaron bomberos.

Ambas estructuras lucen bastante presentables, pero no se debe a gestiones del Gobierno, sino al esfuerzo, conocimientos y hasta la inversión de los mismos bomberos.

No obstante, las estaciones tienen sus problemas estructurales serios, entre estos: filtraciones, enseres averiados o demasiado viejos, muebles usados en mal estado, verjas y portones dañados. Hay problemas que dejó el huracán María, pero hay situaciones que solo se agravaron luego del paso del histórico ciclón y que, según se alegó, aún no han visto intervención del Estado.

En la Estación de Bomberos de Ceiba, las filtraciones son la orden del día. El plafón y las paredes de varias áreas como escaleras, baños y el dormitorio muestran señales de humedad y esto se complica en tiempos de lluvia, cuando los bomberos, en lugar de lidiar con el fuego, tienen que intervenir con el agua que se adentra a la estructura.

"Los problemas de filtraciones vienen desde antes de María. Hemos arreglado porque estaba todo peor, nos pasamos pintando y arreglando, pero se sigue dañando al poco tiempo. Se pidió acústico nuevo, pero no se puede poner porque se daña", explicó un bombero.

Según supo Primera Hora, los arreglos y el mantenimiento de la Estación de Ceiba se debe en un 95% a los bomberos, quienes tienen habilidades en distintas áreas y las ponen en práctica ante la necesidad.

"Todo lo que ves bonito es por nosotros mismos. Hemos tenido que sacar de nuestro dinero para que esto se vea así. Los compañeros tienen sus conocimientos y ayudan a mantener las cosas así. Ellos son los que hacen todo. No recibimos ayuda. En el caso de la verja, trajeron los materiales y los dejaron ahí para que nosotros la pongamos. Afuera no tenemos alumbrado y se ha dicho porque afecta la seguridad, pero no hacen nada", comentó un entrevistado.

Incluso, estos bomberos han tenido que hacer alianzas con el municipio de Ceiba para mantener las áreas verdes, ya que no cuentan con equipos para esas labores y, de no ser por esto, tendrían los alrededores perdidos en la maleza.

"El personal de Obras Públicas Municipal nos ayudan, nos hacen el patio porque no tenemos equipo para recortarlo. Nosotros recolectamos dinero y le hacemos una comida", indicaron a este diario.

Mientras, la estación cuenta con una cisterna de agua, pero esta no tiene el sistema de bombeo, por lo que es como si no la tuvieran. Y, en tiempos donde son activados para emergencias, muchas veces no cuentan con diésel y alimentos para permanecer largas horas en la estación, lo que los ha obligado a hacer su propia compra de suministros.

La realidad es la misma en la Estación de Bomberos de Naguabo, donde parece que el huracán María pasó ayer. El portón, la verja, la puerta de entrada y algunas ventanas siguen rotas y esperando por ser reparadas.

A su vez, las losas en varias partes de la estación están arrancadas y los bomberos han tenido que optar por “emparchar” con otras lozas que consiguen para que no se vean los huecos en el suelo. Pero, aun así hay áreas que continúan afectadas.

“Estamos haciendo los arreglos poco a poco, pero aquí la burocracia con las órdenes de compra son un gran problema. Casi siempre tenemos que hacer una recolecta entre todos para comprar materiales y cosas que necesitamos para no esperar tanto. Pero, con el sueldo tan maltrecho que tenemos y encima tenemos que invertir en la estación para no pasar necesidades”, comentó el entrevistado.

Otro problema con el que tienen que lidiar en la estación naguabeña es con la interrupción en el servicio de electricidad porque, a pesar de que cuentan con placas solares, sus aires acondicionados y demás enseres no son inverter y las luces no son LED, por lo que las placas no generan lo suficiente para la necesidad energética de la estación.

“Ahora mismo se fue la luz y las placas no mantienen la estación energizada, por lo que no tenemos teléfono para recibir llamadas de la ciudadanía. Si llaman, les contestan en la Estación de Humacao y cualquier comunicación nos llega por radio, si es que hay señal”, expuso el entrevistado.

Las filtraciones y los problemas con el insulado de los aires acondicionados, que datan desde que se creó la estructura hace 20 años, también son un problema que han tenido que atender mediante la recolecta de fondos entre bomberos, ya que el gobierno no repara estas situaciones que les afectan.

A su vez, el aire acondicionado del dormitorio no funciona, lo que los mantiene sin condiciones aptas para su descanso y también hay filtraciones en distintas áreas de la estación.

En Mayagüez, en cambio, la estación se encuentra en remodelaciones desde hace un año, pero los trabajos que allí se realizan actualmente no interfieren con las labores rutinarias del Departamento.

En una visita sorpresa a sus instalaciones, Primera Hora evidenció que tanto los baños, duchas y algunas oficinas fueron remodeladas, mientras personal del departamento de obras permanentes trabaja en el área de los almacenes y la lavandería. Tampoco se observan filtraciones ni hongo en las paredes.

“A los aires acondicionados se les da mantenimiento. Tenemos cisterna y planta eléctrica y no o hay filtraciones. Apenas hace unos meses recibimos un camión nuevo. Por los menos nuestros camiones están en excelentes condiciones”, expresó el capitán José Vale, jefe de distrito de Mayagüez.

En algunas áreas del edificio sí pueden apreciarse parte del empañetado y la acústica del techo afectados, al igual que tuberías de uno de los urinales que no está funcionando. Sin embargo, la gran mayoría de los espacios estaban adecuados.

“Esta es una edificación que data de principios de 1960. Es una edificación vieja y hay muchas tuberías que pueden colapsar, pero se está trabajando con eso”, sostuvo el jefe de distrito, quien identificó que hace unos meses recibieron un nuevo camión.

El escenario contrastaba con las imágenes que más temprano el jueves fueron difundidas en las redes sociales y que mostraban baños en desuso y áreas destruidas.

Según Vale, algunas fotos mostraban precisamente el área de los almacenes que se está remodelando y otras pertenecían a los sanitarios antes de ser remodelados.

“Este tipo de acción es lamentable porque saben que la realidad que se vive en Mayagüez es distinta. Es lamentable que se presten para llevar este mensaje mal intencionado. El que me conoce sabe que mi prioridad es mantener un buen ambiente laboral, tanto en las instalaciones físicas como en el personal”, destacó Vale.

Bomberos unionados que laboran en el lugar, aunque prefirieron mantenerse en el anonimato, certificaron las mejoras físicas que se han realizado en el lugar.

Incluso, contaron que hace un año las paredes tenían hongo, los bomberos dormían en el suelo porque no había aire acondicionado ni en las habitaciones ni en el área del retén, entre otras dificultades.

Lo que sí admitió el jefe de distrito es las limitaciones que enfrentan por la falta de personal. Sostuvo que la estación opera con cuatro turnos diarios y en los mejores momentos operan con cinco bomberos por turno.

“A eso hay que añadirles los bomberos que están de vacaciones, los que están por el fondo y demás. Siempre podemos hacer los arreglos para tener la mayor cantidad posible, porque hay personal administrativo que también son bomberos y podemos llenar los turnos, pero lo ideal sería tener unos siete bomberos”, apuntó.

Por su parte, el comandante de la zona de Aguadilla-Mayagüez, el teniente Miguel Mejías Maldonado, sostuvo que, aunque algunas estructuras necesitan algunas mejoras, en términos generales las instalaciones están operables.

“La región en general está bastante bien. Algunas estaciones de la zona sí tienen algunas filtraciones, como Aguadilla, por ejemplo, pero ya se reclamaron. Están bajo evaluación del seguro y las aportaciones de FEMA para arreglarlas”, destacó Mejías Maldonado.

El titular de bomberos de la zona agregó que otras estaciones como Maricao, Mayagüez, Cabo Rojo y San Germán tampoco tenían aires acondicionados y ya fueron instaladas, mientras que otras como Las Marías, San Sebastián y Las Marías operan con un sistema de energía solar.