Marcelo Trujillo: un hombre humilde, honesto y visionario Por Cesiach López Maldonado / Para Primera Hora 09/19/2019 |08:49 p.m.

El coliseo Marcelo Trujillo Panisse abrió sus puertas hoy para el más importante de sus eventos: la despedida terrenal de su visionario, el alcalde cuyo nombre engalana la estructura y cuyo cuerpo entró por última vez a este recinto deportivo que tanto soñó y que vio construir bajo su incumbencia.

A don Marcelo Trujillo Panisse, quien dirigió los destinos de Humacao durante los últimos 18 años y quien falleció el pasado 15 de septiembre de un arresto cardiaco, lo despidió su pueblo, cumpliendo cada una de sus últimas peticiones.

La música y el calor humano fueron los mejores ingredientes para enmarcar una despedida memorable y la presencia de los empleados municipales y de su pueblo humacaeño no podían faltar.

Asimismo, en la ceremonia se destacó cómo la figura de don Marcelo trascendió partidos políticos, ya que a las exequias asistieron reconocidas figuras de la política como la gobernadora, Wanda Vázquez; el exgobernador Alejandro García Padilla; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, además de alcaldes y legisladores de todas las ideologías políticas, quienes fueron a rendirle tributo póstumo a uno de los que muchos mencionaron como el “político ideal”.

La gobernadora aprovechó su discurso para mostrar sus condolencias a la familia y al pueblo humacaeño, además de resaltar las cualidades de servidor público de Trujillo Panisse.

“Gracias don Marcelo por esa gran lección de vida y ejemplo de un verdadero servidor público que todos debemos emular. Gracias por ese servicio extraordinario que diste al pueblo de Puerto Rico. Descansa en paz y que el señor le guarde un rincón muy especial en el cielo junto a su querida esposa Rosín”, expresó Vázquez.

Mientras que el presidente del Senado también honró la figura de Trujillo Panisse en su mensaje y aseguró que su presencia en las exequias fúnebres eran vivo ejemplo del respeto que le tenía al alcalde popular.

“Para ser un alcalde, basta con ganar unas primarias y una elección. Para ser un líder se requiere mucho más que eso y Marcelo Trujillo, más que un alcalde, siempre fue un líder. Por eso hoy como presidente del Senado y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), un penepé como yo, viene rendirle un tributo y un aplauso a un excelente puertorriqueño llamado Marcelo Trujillo”, sostuvo Rivera Schatz.

Mientras que el exgobernador García Padilla tomó la palabra para hablar de quien consideró un gran amigo.

“Hoy nos despedimos de un alma buena. Me resulta particularmente doloroso contribuir con mis palabras en esta despedida. Como saben, don Marcelo era un gran amigo. Ver caído el guayacán que aguantó tantas tormentas, el guayacán del que floreció el Humacao moderno, me llena de tristeza justa”, sostuvo el ex gobernador, a quien Trujillo Panisse le dejó un mensaje especial previo a su fallecimiento, el cual fue leído por Daphne Flores, su oficial de prensa, a principios de la ceremonia.

En este mensaje, el fenecido alcalde llamó “hijo” a García Padilla y aprovechó para decirle que “todavía tiene un futuro político” y que “el tiempo le dio la razón”.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien también dijo presente en la ceremonia en honor a la vida de su compañero de partido, aseguró que aprendió mucho de la carrera política de don Marcelo y estableció que su pérdida es grande no solo para Humacao, sino para el pueblo puertorriqueño.

“Marcelo era una persona callada que con su vida me enseñó a mí que uno no tiene que hacer mucho ruido para hacer las cosas en las comunidades, lo que las comunidades necesitan”, sostuvo Cruz.

“Fueron muchos años de administración limpia, legal, moral y ética, y ese ejemplo es bien importante que se pueden hacer las cosas bien sin tener que venderse a nada que no sea el compromiso que él tenía con el pueblo. Así que es una pérdida grande para el País, pero es un modelo a seguir para todos los que quedamos. Y, ciertamente, por el Partido Popular es una pérdida fuerte porque es uno de esos grandes gigantes que tú podías contar con Marcelo”, agregó.

Mientras que para la hija del fenecido alcalde, Rosamar Trujillo Plumey, tantas muestras de respeto para el apodado “Cacique Mayor” solo evidencian la semilla tan grande que sembró su padre en su pueblo y en la política puertorriqueña.

“La acogida fue lo que él sembró. La acogida es lo que él estuvo esparciendo desde que llegamos a este pueblo. La acogida es gente humilde, amor, enseñanza, de estar orgulloso de su pueblo, de pensar en grande”, expresó Trujillo Plumey, quien también sufrió la pérdida de su madre, Rosa Elena Plumey, tan reciente como el pasado 20 de mayo.

A su vez, Rosamar entiende que la misión de su padre en todo aspecto humano se cumplió y que su despedida terrenal no borrará su histórico legado.

“Mi papá es grande por constitución física, por el espacio que ocupa de verdad para mí es una leyenda creo que él dejó un legado muy bonito. En el pueblo, en la política, la manera de servir. Yo estoy más que orgullosa”, dijo su hija.

Por su parte, el administrador municipal y alcalde interino de Humacao, Luis Raúl Sánchez, aseguró que en las exequias de hoy se cumplió a cabalidad con la voluntad de don Marcelo.

“Definitivamente aquí se está haciendo la última voluntad del señor alcalde. Él quería que el pueblo tuviera la oportunidad de compartir con él y celebrar con él su vida y que en este momento pudieran darle el último adiós aquí en honor a esa gran obra que él hizo”, indicó Sánchez.

Sánchez, quien fuera su mano derecha por los pasados años, detalló como a su gran maestro le gustaría que el pueblo lo recuerde.

“A Marcelo, como él era. Cuando él salía no era el alcalde, era Marcelo. Un hombre accesible, humilde, honesto un hombre que amó a un pueblo, aunque no fue el pueblo que lo vio crecer, pero le entregó todo. Él quiere que lo recuerde como ese hombre que hizo que el humacaeño pensara en grande. Hacer una gran obra. Una transformación de un pueblo. Él es el arquitecto del Humacao que conocemos”, planteó Sánchez.

Para el administrador municipal de Humacao, Trujillo Panisse pidió en su mensaje póstumo un “voto de confianza del pueblo”.

Las exequias fúnebres continúan mañana con una misa desde las 10:00 de la mañana.

Una hora despúes, se espera que salga la comitiva fúnebre en un recorrido por las calles humacaeñas para que su pueblo le rinda homenaje y así lo llevarán a su última morada en el cementerio Pax Christi en el barrio Mariana de Humacao.