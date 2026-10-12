Puerto Rico tendrá un inicio de semana marcado por condiciones variables del tiempo, con un aumento gradual de la humedad y la inestabilidad atmosférica que favorecerá el desarrollo de aguaceros y tronadas, especialmente el martes, cuando se anticipa el periodo más lluvioso.

Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), la cantidad de humedad disponible en la atmósfera aumentará entre el lunes y el martes. Los niveles más altos se esperan desde finales del lunes hasta el martes.

La combinación de mayor humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera propiciará el desarrollo de precipitaciones en Puerto Rico y las islas locales.

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Para el lunes se esperan condiciones variables, con aguaceros pasajeros en las zonas expuestas al viento y un aumento de las precipitaciones durante la tarde en el cuadrante noroeste de Puerto Rico.

El patrón del tiempo estará influenciado por un sistema de alta presión sobre el Atlántico central, que favorecerá el flujo de vientos del este-sureste. Además, una baja aislada en los niveles altos de la atmósfera se desplazará de este a oeste sobre la región, contribuyendo a generar condiciones propicias para la actividad de lluvia.

Aunque se anticipa el desarrollo de aguaceros y tronadas durante el lunes, las condiciones atmosféricas serán más favorables para una actividad convectiva más extensa al día siguiente.

Martes con mayor potencial

El martes se perfila como el día más inestable y lluvioso del periodo, debido al aumento de la humedad y a condiciones atmosféricas que favorecerán el desarrollo de aguaceros y tronadas en diferentes sectores de Puerto Rico.

Los vientos en los niveles bajos de la atmósfera disminuirán gradualmente, lo que permitirá que los efectos locales y la convergencia de las brisas marinas tengan una mayor influencia en la formación de aguaceros durante la tarde.

El pronóstico apunta a la posibilidad de tronadas aisladas a dispersas, con lluvias localmente fuertes y actividad frecuente de rayos como los principales riesgos.

El SNM advierte sobre un mayor potencial de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, particularmente en sectores del interior de Puerto Rico donde se registren lluvias persistentes o repetidas.

El movimiento lento de algunos aguaceros y tronadas podría provocar acumulaciones significativas de lluvia en áreas localizadas, aumentando el riesgo de inundaciones.

La actividad eléctrica también representará un peligro durante las tormentas, por lo que se recomienda buscar refugio en un lugar seguro cuando se escuchen truenos.

Pese al aumento de la inestabilidad, las temperaturas se mantendrán relativamente cálidas, especialmente en las zonas costeras y urbanas durante ambos días.