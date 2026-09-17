El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este jueves varias advertencias de inundaciones para municipios de distintas regiones de Puerto Rico ante la posibilidad de acumulación de agua en carreteras y zonas vulnerables.

Una de las advertencias fue emitida para Ceiba, Fajardo y Luquillo, con vigencia hasta las 6:45 p. m. de este jueves. El SNM exhortó a los conductores a mantenerse atentos ante posibles carreteras inundadas.

También se emitió una advertencia para Aibonito, Cayey, Cidra y Coamo, vigente hasta las 5:30 p. m.

Mientras, Vieques permanece bajo una advertencia de inundaciones hasta las 5:30 p. m., debido a la posibilidad de inundaciones menores, particularmente en carreteras y áreas urbanas, bajas y con problemas de drenaje.

PUBLICIDAD

Otra advertencia incluyó los municipios de Arroyo, Guayama y Salinas, con vigencia hasta las 5:15 p. m.. En estas zonas también se anticiparon inundaciones menores, especialmente en carreteras y sectores urbanos, bajos y de pobre drenaje.

La agencia estimó que en algunas de las zonas se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia y podría caer hasta dos pulgadas adicionales.

El SNM recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y tener precaución al transitar por áreas donde se haya acumulado agua.

Asimismo exhortó a no cruzar carreteras inundadas, ya que la profundidad y las condiciones del pavimento pueden ser difíciles de determinar.

Las fuertes lluvias que se registran en la Isla se deben al paso de una onda tropical por la región.