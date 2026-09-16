Puerto Rico y las Islas Vírgenes experimentarán un deterioro en las condiciones del tiempo a partir del miércoles, cuando una vigorosa onda tropical llegue a la región y provoque un aumento significativo de la humedad, las lluvias y las tormentas eléctricas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Aunque durante la noche del martes entrará una masa de aire más seco, esta abandonará rápidamente el área el miércoles en la mañana. Detrás de ella llegará la onda tropical, que interactuará con una baja presión en los niveles altos de la atmósfera ubicada al oeste del Caribe, creando un ambiente favorable para el desarrollo de aguaceros y tronadas.

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Los meteorólogos anticipan que la actividad más intensa afectará el este, norte y oeste de Puerto Rico, además de las Islas Vírgenes estadounidenses.

La humedad atmosférica aumentará por encima de los niveles normales..

El SNM elevó el riesgo de lluvias excesivas, por lo que podrían ocurrir, inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, acumulación de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje, inundaciones repentinas de forma aislada y deslizamientos de terreno en áreas montañosas, especialmente donde los suelos permanecen saturados por las lluvias recientes en el centro, oeste y noroeste de Puerto Rico.

El calor dará una tregua

A diferencia de días recientes, el riesgo por calor será limitado durante el resto del período de pronóstico a corto plazo.

El aumento de la nubosidad y las lluvias mantendrá las temperaturas más moderadas, reduciendo la probabilidad de índices de calor peligrosos.

Las playas

Además de las lluvias, el Servicio Nacional de Meteorología mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas hasta el jueves para playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, por lo que exhortó a bañistas y visitantes a ejercer precaución.

Las condiciones inestables podrían extenderse hasta el jueves, ya que la onda tropical se moverá lentamente sobre la región, manteniendo un ambiente propicio para lluvias generalizadas y tormentas localizadas.