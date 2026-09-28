El inicio de la semana traerá un patrón del tiempo más estable sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, con menos humedad disponible, lluvias más aisladas y un riesgo limitado de inundaciones, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Los meteorólogos indicaron que el lunes predominarán cielos de parcialmente a mayormente despejados en gran parte de la región, aunque se esperan los tradicionales aguaceros pasajeros durante la mañana sobre las costas del este y las zonas expuestas al viento.

Durante la tarde, el calor diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros y algunas tronadas aisladas sobre el interior oeste, el oeste y el noroeste de Puerto Rico. También podrían formarse lluvias en municipios del noreste debido a los llamados streamers, bandas de humedad que se desarrollan a sotavento de El Yunque y de las Islas Vírgenes.

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A pesar de esas precipitaciones, el SNM señaló que la masa de aire será más seca de lo habitual y los vientos del este-sureste serán más fuertes, lo que ayudará a desplazar rápidamente las lluvias y reducirá el potencial de inundaciones en comparación con los días recientes.

Las condiciones cambiarán ligeramente entre la noche del lunes y el martes, cuando los vientos giren hacia el este y aumenten su intensidad. Ese cambio permitirá la entrada de humedad dentro de los valores normales de la temporada.

Como resultado, aumentará la frecuencia de aguaceros pasajeros sobre las Islas Vírgenes, el este y el noreste de Puerto Rico, con posibles acumulaciones de agua en carreteras y zonas de drenaje deficiente donde ocurran las lluvias más intensas.

En horas de la tarde del martes volverán a desarrollarse aguaceros y tronadas aisladas sobre el interior y el oeste de la isla, así como en áreas a sotavento de El Yunque y de las islas municipio. No obstante, el riesgo de inundaciones continuará siendo limitado debido a los vientos más fuertes que favorecerán el movimiento de las tormentas.

Alivio para el calor

El Servicio Nacional de Meteorología también anticipó una disminución gradual del riesgo por calor desde el lunes. El fortalecimiento de los vientos del este ayudará a moderar las temperaturas y ofrecerá un ligero alivio tras varios días de condiciones calurosas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.