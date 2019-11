Aumenta a 14 muertos y 600 heridos saldo de terremoto en Albania Por The Associated Press 11/26/2019 |09:20 a.m.

El temblor derribó al menos tres edificios de apartamentos mientras sus inquilinos dormían y los equipos de rescate trabajaban para liberar a la gente que se creía que podía seguir atrapada. (AP)

Fue de magnitud 6.4, y estuvo seguido de múltiples réplicas.

THUMANE, Albania. Los equipos de rescate empleaban excavadoras el martes para dar con los sobrevivientes atrapados en edificios de apartamentos que se vinieron abajo por un potente sismo que remeció Albania de madrugada y dejó al menos 14 muertos y más de 600 heridos. El terremoto de magnitud 6.4 se dejó sentir en el sur de los Balcanes y estuvo seguido de múltiples réplicas. En la cercana Bosnia, otro temblor con una magnitud preliminar de 5.4 remeció Sarajevo y la zona al sureste de la capital, pero no se reportaron víctimas ni daños materiales. En Albania, el temblor derribó al menos tres edificios de apartamentos mientras sus inquilinos dormían y los equipos de rescate trabajaban para liberar a la gente que se creía que podía seguir atrapada. No se ofreció una estimación del número de personas que podrían estar bajo los escombros. “Este es un momento dramático en el que debemos mantener la calma, permanecer juntos para hacer frente al shock”, dijo el primer ministro, Edi Rama. Unas 600 personas resultaron heridas y algunas tenían un pronóstico grave, explicó el Ministerio de Salud albano. El epicentro del sismo de magnitud 6.4, que ocurrió justo antes de las 04:00 de la madrugada, estuvo a 30 kilómetros (19 millas) al noroeste de Tirana, a una profundidad de 20 kms (12 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Después se registraron decenas de réplicas, tres de ellas con magnitudes preliminares entre 5,1 y 5,4. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de siete personas de entre los escombros en la ciudad costera de Durres, a 33 kms (20 millas) al oeste de Tirana, y otras cinco personas fueron halladas muertas en un edificio caído en Thumane, en el norte del país, informó el Ministerio de Defensa. Otra persona falleció al saltar desde su casa para huir del temblor en Kurbin, a 50 kms (30 millas) al norte de la capital, mientras que otra perdió la vida en una carretera que colapsó en la localidad norteña de Lezha. Las televisoras locales mostraron imágenes de un niño que fue sacado de entre los restos de un edificio caído luego de que una excavadora retiró una losa de concreto rota y residentes apartaron barras de refuerzo destrozadas. Horas más tarde, en una emisión en vivo pudo verse a gente aplaudiendo cuando se encontró a un niño vivo bajo los escombros de un inmueble en Durres, donde antes había aparecido un cadáver. “Estamos esperando múltiples réplicas después del temblor principal. Esto podría suponer un riesgo para la vida humana. La gente en las zonas afectadas debería ser consciente de este peligro”, señaló Akis Tselentis, director del Instituto Geodinámico de Grecia, desde Atenas. El terremoto se dejó sentir en toda la costa albana además de en Kosovo, Montenegro, Grecia y partes del sur de Serbia. Las autoridades reportaron decenas de réplicas, algunas de magnitud 5,5, y pidieron a la gente en las zonas más afectadas que salgan de sus casas y eviten manejar para que los vehículos de emergencias tengan los accesos despejados. Muchos reportaron grietas en las paredes de sus viviendas. Todas las agencias gubernamentales están en alerta y “trabajando de forma intensiva para salvar vidas en los puntos negros de Durres y Thumane", apuntó Rama. Unos 400 soldados estaban habilitando carpas en Durres y en Fushe Kruje, cerca de Thumane, para alojar a los sobrevivientes que se quedaron sin casa. Rama señaló que tanto países vecinos, como la Unión Europea y Estados Unidos se ofrecieron para enviar ayuda. A última hora de la mañana, Grecia, Italia, Kosovo, Turquía, Montenegro, Rumanía y Serbia habían desplazado equipos de rescate a Albania. Al menos tres edificios de apartamentos y una estación eléctrica sufrieron daños en Thumane. Un sismo registrado el pasado septiembre en casi la misma zona dañó cientos de casas.