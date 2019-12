Bautizan pandas recién nacidos en el zoológico de Berlín Por The Associated Press 12/09/2019 |08:27 a.m.

Llos cachorros se mostraron por primera vez a decenas de reporteros en una urna transparente que contenía una manta eléctrica y un arrullo. (AP)

Los gemelos recibieron su nombre el lunes cumpliendo con la tradición china, a los 100 días de su nacimiento en la capital alemana.

BERLÍN. Los cachorros de panda gigante del Zoo de Berlín por fin tienen nombres: Meng Xiang y Meng Yuan, sueño deseado y sueño cumplido. Los pandas gemelos recibieron su nombre el lunes cumpliendo con la tradición china, a los 100 días de su nacimiento en la capital alemana. También se anunció su género: los dos son machos. El alcalde de Berlín, Michael Mueller, y el embajador chino, Wu Ken, presentaron los nombres escritos en carteles de madera en alemán y chino. Después, los cachorros se mostraron por primera vez a decenas de reporteros en una urna transparente que contenía una manta eléctrica y un arrullo. Uno de ellos intentó dormir durante la presentación, mientras que el otro se iba moviendo a rastras y dio la espalda al público varias veces, solo para que dos empleados del zoológico volvieran a colocarle mirando a los periodistas. En un principio, los empleados del parque alimentaban a mano a los cachorros -los primeros pandas gigantes nacidos en Alemania- con biberones de leche extraída de su madre, Meng Meng, pero ahora los pequeños se alimentaban solos. Meng Meng y el padre de los oseznos, Jiao Qing, llegaron a Alemania desde China hace dos años. Los dos pequeños pandas pesaban seis kilos (13,2 libras) cada uno, indicó el parque, que esperaba presentarlos al público a principios del año que viene cuando puedan caminar por sus propios medios. El oso panda gigante es una especie en peligro, y se estima que quedan menos de 2.000 ejemplares en libertad.