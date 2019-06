Dos sobrevivientes aparecen en el edificio derrumbado en Camboya Por The Associated Press 06/24/2019 |09:17 a.m.

SIHANOUKVILLE, Camboya. Los socorristas hallaron el lunes a dos sobrevivientes entre los escombros de un edificio en construcción dos días después de que se derrumbara una ciudad costera de Camboya, matando al menos a 28 trabajadores e hiriendo a otros 26. Contenido relacionado Asciende a 17 la cifra de muertos por derrumbe de edificio en Camboya La tragedia ocurrió mientras dormían en el condominio en construcción, que era su vivienda temporal. El representante de un hospital dijo que los dos sobrevivientes estaban muy débiles y que sólo podían hablar en voz baja. "Están en estado grave después de estar atrapados desde la madrugada del sábado sin comida ni agua", dijo la fuente, con la condición de mantener el anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación. El edificio de siete pisos se derrumbó sobre decenas de albañiles que dormían en el segundo piso. El condominio se estaba construyendo en la próspera ciudad balnearia de Sihanoukville, que tiene varios proyectos financiados por China. La embajada china expresó sus condolencias y dijo que estaba movilizando asistencia china para las labores de rescate. Las autoridades de la provincia de Preah Sihanouk dijeron que los socorristas que buscaban entre escombros de concreto y metales retorcidos encontraron a los dos sobrevivientes y cuatro cadáveres el lunes, lo que elevó la cifra de víctimas fatales a 28. Hasta 80% de los escombros habían sido retirados del lugar el lunes en la mañana. El primer ministro camboyano Hun Sen visitó el lugar el domingo por la noche. En las imágenes difundidas por las autoridades provinciales, el funcionario aparecía frente al edificio derrumbado mientras conversaba con varios ministros que participan en el rescate. Por lo menos 26 trabajadores resultaron heridos en el derrumbe. Uno de ellos, Nhor Chandeun, dijo que él y su esposa dormían cuando escucharon un ruido muy fuerte, sintieron una vibración y después el inmueble comenzó a venirse abajo. Estuvieron atrapados 12 horas antes de que los rescataran. El Ministerio del Trabajo y Adiestramiento Vocacional dijo que 30 obreros se encontraban en el lugar cuando el condominio se derrumbó, aunque Nhor Chandeun señaló que había entre 55 y 60 personas dentro del inmueble. Cuatro chinos relacionados con la construcción fueron detenidos mientras se investiga el derrumbe, dijeron las autoridades provinciales dijeron en un comunicado. La embajada de China informó el lunes en una declaración que “apoya una investigación cabal del accidente y la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades camboyanas competentes, de acuerdo con la ley”. Agregó que los empleados de la sede diplomática estaban profundamente tristes por el derrumbe y que se comunicaron con empresas chinas en Camboya para que movilizaran personal y equipo pesado, como excavadoras, para retirar los escombros.