Estado islámico asegura que tumbó avión caza de Egipto Por The Associated Press 01/15/2020 |10:27 a.m.

Un avión caza del ejército egipcio se estrelló en la Península del Sinaí donde las fuerzas del país han estado luchando contra milicianos y murió el piloto, informaron el martes funcionarios. El grupo Estado Islámico afirmó que había derribado al avión. La aeronave se estrelló mientras hacía una maniobra de entrenamiento el martes, tuiteó el vocero del ejército Tamer Refai. Una investigación sobre el incidente está en curso, agregó. En una publicación en línea el grupo Estado Islámico dijo que sus combatientes habían alcanzado al jet F-16 con un misil cerca del pueblo de Shabana, al sur de la frontera de Rafah en Sinaí. Durante años, Egipto ha luchado contra una insurgencia en el norte de Sinaí que ahora es dirigida por un afiliado del grupo Estado Islámico. El combate se intensificó en 2013, después de que el ejército derrocara al electo, pero divisivo, presidente islámico del país, Mohamed Morsi. Las autoridades restringen el acceso a esa parte del Sinaí, lo que dificulta verificar las afirmaciones relacionadas con el combate. El mismo martes, el presidente de Egipto Abdel Fatá el-Sisi asistió a ejercicios militares en la nueva base aérea en la costa del Mar Rojo en el extremo sureste del país. El espectáculo minuciosamente escenificado exhibió las fuerzas especiales, la artillería antiaérea, aviones caza y helicópteros Apache.