Estadounidense muere tras pasar seis años preso en Egipto Por The Associated Press 01/14/2020 |10:26 a.m.

Foto de Mustafa Kassem compartida por los medios egipcios. (Twitter)

Visitaba a familiares en El Cairo en agosto de 2013 cuando sus abogados dijeron que fue aprehendido por error en una red policial de captura.

El Cairo - Egipto investigará la muerte de un ciudadano estadounidense que se puso en huelga de hambre mientras estaba encarcelado como parte de una lucha de seis años sobre lo que insistía era un encarcelamiento erróneo, informaron hoy las autoridades. Mustafa Kassem, de 54 años, un vendedor de autopartes de Long Island, Nueva York, nacido en Egipto, murió de falla cardíaca luego de una huelga de hambre que comenzó el año pasado, informó su abogado. El caso exhibió los peligros de las prisiones egipcias, donde muchos reclusos cumplen con sentencias por crímenes que insisten que no cometieron o simplemente no han sido acusados, en un momento en que el presidente Abdel Fatá el-Sisi intensifica las medidas contra el disentimiento. El fiscal general de Egipto ordenó que se hiciera una autopsia y los funcionarios interrogan a todos los médicos que supervisaron el cuidado de Kassem en la prisión y en el Hospital Universitario El Cairo donde murió. En Washington, el subsecretario de estado para Asuntos del Cercano Oriente, David Schenker, le dijo a la prensa que la muerte de Kassem fue “innecesaria, trágica y evitable”. “Seguiré cuestionando nuestras serias preocupaciones sobre los derechos humanos y estadounidenses detenidos en Egipto a cada oportunidad”, dijo. Kassem visitaba a familiares en El Cairo en agosto de 2013 cuando sus abogados dijeron que fue aprehendido por error en una red policial de captura durante la violenta dispersión de una ocupación islámica donde murieron cientos de personas. Kassem cambiaba dinero en un centro comercial cerca de la plaza Rabaa al-Adawiya en El Cairo cuando la policía lo detuvo y le pidió su identificación. Cuando entregó su pasaporte estadounidense, los agentes comenzaron a golpearlo y lo detuvieron. Fue detenido cinco años antes de ser acusado.