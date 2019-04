Esterilizaciones forzadas en Japón a personas con discapacidades Por The Associated Press 04/26/2019 |08:28 a.m.

La nueva ley reconoce que muchas personas fueron forzadas a operarse para extirparles sus órganos reproductivos o recibieron radiaciones para ser esterilizadas. (AP)

El gobierno pidió disculpas por esa ley que existió por casi medio siglo e impactó a unas 25,000 personas

TOKIO. El gobierno de Japón se disculpó el miércoles con decenas de miles de personas que fueron esterilizadas a la fuerza bajo la ahora anulada Ley de Protección Eugénica que fue creada para "prevenir el nacimiento de descendientes de baja calidad" y prometió pagarles compensación.

El secretario del gabinete Yoshihide Suga ofreció su "sincero remordimiento y sentida disculpa" a las víctimas. Se produjo poco después de que el Parlamento aprobó el miércoles una ley para proveer compensaciones, incluyendo 3.2 millones de yenes ($28,600) para cada víctima. Unas 25,000 personas fueron esterilizadas sin consentimiento bajo la ley de 1948, que siguió en vigor hasta 1996. La ley les permitía a los médicos esterilizar a personas con discapacidades. Fue rebautizada discretamente como Ley de Protección Maternal en 1996, cuando fue eliminada la cláusula discriminatoria. La nueva ley reconoce que muchas personas fueron forzadas a operarse para extirparles sus órganos reproductivos o recibieron radiaciones para ser esterilizadas, lo que causó enormes dolores físicos y mentales. El primer ministro Shinzo Abe dijo en una declaración que el problema no deberá repetirse jamás. "Haremos todo lo posible para lograr una sociedad en la que nadie es discriminado, aunque tenga enfermedades o discapacidades, y todos vivamos juntos con respeto a personalidades e individualidades", dijo. Hasta hace poco, el gobierno sostenía que las esterilizaciones eran legales cuando se realizaron. La disculpa y ley de compensaciones siguen a una serie de demandas por parte de víctimas que han presentado denuncias recientemente tras décadas de silencio. Eso hizo que legisladores de los partidos de gobierno y la oposición redactasen una propuesta de ley con un paquete de compensaciones. Los demandantes pedían unos 30 millones de yenes (268.000 millones de dólares) cada uno en acciones legales en todo el país, diciendo que la implementación de la ley violó los derechos de las víctimas a la autodeterminación, la salud reproductiva y la igualdad. "Examinando lo que hemos sufrido como víctimas, no pienso que la ley es suficiente", dijo un demandante de 76 años de Tokio que usa el seudónimo de Saburo Kita. "Preferiría que me devolviesen la vida". Kita dijo que fue esterilizado en 1957 a la edad de 14 años cuando vivía en un orfelinato. Le reveló el secreto a su esposa poco antes de que ésta falleciese hace varios, diciéndole que lamentaba que no pudieron tener hijos por culpa de él.