Fallecen 19 estudiantes por incendio en India Por The Associated Press 05/25/2019 |11:06 a.m.

El fuego devoró el tercero y el cuarto piso del edificio. (AP / Sarju Parekh)

Asistían a una clase cuando estalló el siniestro.

Nueva Delhi. Al menos 19 estudiantes murieron el viernes en un incendio en un centro de clases particulares en la ciudad de Surat, en el oeste de la India, dijeron las autoridades. Más de una docena de alumnos fueron hospitalizados con quemaduras o síntomas de asfixia, dijo el policía Praveen Chaudhary. Los estudiantes asistían a una clase cuando estalló el incendio en el edificio de cuatro pisos, dijo Chaudhary. No hay ninguno desaparecido. Diecinueve jóvenes murieron en el fuego, dijo Vijay Rupani, principal funcionario electo del estado de Gujarat. “Me dicen que estos jóvenes quedaron atrapados en el edificio, ya que el fuego destruyó las escaleras. Unos tres o cuatro murieron después de que saltaron del edificio”, declaró Rupani a la agencia Press Trust of India. Dos docenas de camiones de bomberos combatieron las llamas, dijo Deepak Satkale, funcionario de los bomberos. Las autoridades investigan la causa. El fuego devoró el tercero y el cuarto piso del edificio en un distrito comercial, agregó la agencia. El primer ministro Narendra Modi expresó su angustia por lo ocurrido. “Le he pedido al gobierno de Gujarat y a las autoridades locales que provean toda la asistencia posible a los afectados”, dijo en Twitter. El policía Praveen Chaudhary dijo que otros 15 estudiantes fueron hospitalizados con quemaduras. Los estudiantes asistían a una clase cuando estalló el incendio, dijo Chaudhary. El funcionario de bomberos Deepak Satkale dijo que 24 camiones del departamento batallaron las llamas, cuyas causas se investigan. La agencia noticiosa Press Trust of India dijo que el incendió devoró el tercero y el cuarto pisos del edificio, ubicado en un distrito de comercio minorista. Imágenes de televisión mostraron a algunos estudiantes saltando del edificio para escapar de las llamas. El primer ministro Narendra Modi expresó su angustia por el incendio. “Le he pedido al gobierno de Gujarat y a las autoridades locales que provean toda la asistencia posible a los afectados”, dijo en Twitter. Los incendios son comunes en edificios en India debido a la mala implementación de las normas de seguridad.