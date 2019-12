Finlandia elige a la primera ministra más joven del mundo Por The Associated Press 12/10/2019 |09:36 a.m.

Sanna Marin tiene 34 años. (Heikki Saukkomaa / Lehtikuva vía AP)

La jefa de gobierno fue seleccionada por 99 votos contra 70.

Helsinki - El Parlamento finlandés eligió este martes a Sanna Marin como primera ministra, siendo a sus 34 años la jefa de gobierno más joven del mundo. Marin encabeza una coalición de centroizquierda de cinco partidos. De estos, cuatro son liderados por mujeres, tres de ellas menores de 35 años. El Eduskunta, el Parlamento de 200 bancas del país nórdico, eligió a Marin por 99 votos contra 70. El gobierno tiene una amplia mayoría de 177 bancas. El presidente Sauli Niinisto entregará formalmente el mandato a Marin en las próximas horas, y a partir de ese momento será oficialmente primera ministra. Ella podrá representar al país en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas en los próximos días. Finlandia ejerce la presidencia rotativa del bloque durante el resto del año. La coalición de los partidos Socialdemócrata y Centro con tres socios menores ha dicho que aplicará el programa de gobierno acordado después de la elección de abril y estará presente en el gabinete. Marin, la número dos del Partido Socialdemócrata, reemplaza a Antti Rinne, quien renunció hace una semana después que un socio clave, el Partido Centro, le retiró su confianza. Rinne ha dicho que planea continuar en su puesto de dirigente del partido hasta el congreso partidario previsto para mediados del año próximo.